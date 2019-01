DEBATT: En ti år lang kamp krones med seier.

Det er gledelig å lese BT 2. januar, hvor det gis en omfattende redegjørelse for hvordan behandlingen av hjerneslagpasienter kan bli revolusjonert med hjerneskanner i ambulanser i Helse Region Vest.

Bergen Eldreråd har, i alle de kanaler vi har hatt tilgang til, siden 2008 presset på for at dette skulle bli en realitet. Vi er blitt møtt med forskjellige argumenter, men den forklaringen vi måtte godta, var at vekten og størrelsen av en transportabel hjerneskanner var slik at det ville gå ut over annet medisinsk utstyr i ambulansene.

Vi vet det er mange som kunne fått et bedre sykdomsforløp med dette utstyret tilgjengelig. Det er godt å se at den medisinsktekniske utvikling er kommet så langt, og vi gleder oss over at de som er ansvarlig for akuttberedskapen i Helse Vest griper sjansen og prøver ut dette nye utstyret.

For pasientene det gjelder, handler det om minutter. Dette vil bli til til stor nytte for mange, spesielt i vårt geografiske område med store avstander og krevende klima. Dette er utrolig viktig for alle som rammes og trenger rask hjelp.