DEBATT: Formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investering.

Mye skal få mer, er overskriften på en kronikk av NHH-studenten Anne Aase Rokkan i Bergens Tidende 14. januar. Hun mener at det ikke kan argumenteres for at formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investeringer. Rokkan henviser til tre vanlige argumenter for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og tilbakeviser dem etter tur.

Det første argumentet er at mer penger i bedriften fører til flere investeringer og flere arbeidsplasser. Hun tilbakeviser dette ved å henvise til SSB-forsker Geir H.M. Bjertnæs. Bjærtnes har sett på reduksjon i selskapsskatt fra 28 til 25 prosent i en modellanalyse fra 2015 hvor forutsetningene var at nedsettelsen skulle være provenynøytral, det vil si at inntektsskatten i analysen til Bjertnæs økte.

For det første har ikke Bjertnæs forsket på formuesskatten, men på en engangsnedsettelse av selskapsskatten med tre prosentpoeng og effektene det vil ha på velferd. For det andre vet vi at nedsettelsene i selskapsskatten som faktisk ble gjennomført, ble gjennomført sammen med en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt og en økning tilsvarende reduksjonen i selskapsskatten for utbytteskatt.

Utbytte er en stor del av velstående eieres inntekt. Økt skatt på utbytte vil normalt føre til at eiere vil ta ut mindre penger av bedriften, noe som gjør bedriften mer solid og bedre i stand til å investere. Slik situasjonen er i dag, kan mange bedriftseiere ikke velge et lavere utbytte, fordi de må ha likviditet til å betale formuesskatt.

Det betyr isolert sett at bedrifter som kunne beholdt midlene til investeringer nå må bruke midlene til å dekke formuesskatt. I analysen fra 2015 konkluderer Bjertnæs med at modellsimuleringen viser at reduksjonen i selskapsskatten, isolert sett, vil gi mer investeringslyst, høyere lønninger og også mer dynamikk og ansettelser i bedrifter. Det negative vil være at arbeidstilbudet blir mindre, fordi han i analysen forutsetter at inntektsskatten øker, noe som i virkeligheten ikke har skjedd for lønnstakere, men delvis har skjedd for kapitaleiere.

Tor Høvik

Rokkans andre argument er at små oppstartsbedrifter ikke påvirkes av formuesskatten. Her henviser hun til en masteroppgave fra NHH fra 2015. Problemet med denne konklusjonen er at bedriftene som var valgt ut i analysen allerede gikk godt økonomisk. Dermed kunne de betale formuesskatt, uten at de gikk dårlig eller gikk konkurs. Men det som ikke sies er at de kunne gått enda bedre uten formuesskatten.

Dessuten henvises det til en NHH-analyse fra 2014 av 70.000 unge bedrifter under fem år der kun 0,01 prosent betalte formuesskatt. De færreste av disse oppstartsbedriftene har store vekstambisjoner. De som derimot har det, vil ofte ha problemer med å få risikokapital i den avgjørende fasen mellom noen millioner og opp til rundt 50 millioner. I tillegg til dette, dersom de investerer i teknologi, medisin eller liknende, vil de kunne få høye verdier, og dermed formuesskatt, i lange perioder før inntjeningen kommer. De langt fleste blir enten en normal norsk småbedrift med noen få ansatte, noe som krever lite finansiering og dermed heller ikke utløser formuesskatt.

Rokkans siste argument er at utenlandske bedrifter ikke betaler formuesskatt. Hun argumenterer for at dersom en norsk bedriftseier selger sin bedrift hvor formuesverdsettelsen er 80 prosent av markedsverdien, vil ikke det være lurt, fordi pengene fra salget vil ende på bankkontoen som gir 100 prosents formuesverdsettelse. Dessuten mener hun at det er greit å ha formuesskatt, fordi man da blir kvitt bedrifter som går dårlig raskere. Med dette argumenterer Rokkan for at formuesskatten påvirker bedriftene og investeringene og dermed at det spiller en rolle at norske bedrifter har denne ekstraskatten.

Konklusjonen blir at skatt påvirker hvordan bedrifter, eiere og lønnsmottakere innretter seg. Øker skattene, blir investeringene mindre, risikoen større og soliditeten mindre, og arbeidstilbudet synker. Senkes skattene, vil det motsatte skje.

