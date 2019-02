Har ikke arbeidslivet plass til oss?

DEBATT: Hvordan kan en så stor verden være for liten for døve mennesker?

UT AV NAV: Jeg vil ikke leve på Nav resten av livet mitt. Jeg vil jobbe og bidra til samfunnet, skriver Dominika Adamiak. Foto: Jon Hauge

Dominika Adamiak Døv og arbeidsledig

For syv år siden kom jeg til Norge for å starte et nytt liv. Jeg skulle også finne en jobb, men det viste seg å være vanskeligere enn forventet. Jeg er nemlig hørselshemmet.

Selv om jeg ikke hører godt, trodde jeg at man skulle klare å finne en jobb, jeg snakker jo tross alt tegnspråk. Der tok jeg feil.

Etter å ha sendt ut utallige CV-er og vært på mange jobbintervjuer, har jeg fortsatt ikke fått napp. Jeg blir fortalt av arbeidsgivere at de ikke kan ansatte meg, fordi de ikke kan kommunisere med meg. Er det virkelig ingen mulighet for å anskaffe tolk?

Hvordan kan en så stor verden være for liten for døve mennesker?

I Norge er det omtrent 300.000 hørelshemmede, 5000 av dem er døve. Skal ikke disse få muligheten til å jobbe?

Jeg vil at arbeidsgivere skal akseptere døve mennesker. Vi fungerer godt på alle mulige områder, bortsett fra at vi er døve.

Jeg vil ikke leve på Nav resten av livet mitt. Jeg vil jobbe og bidra til samfunnet, men blir ikke engang gitt en sjanse.

Norge er et såpass rikt land, så hvorfor kan vi ikke ta vare på alle sammen? Hvorfor har ikke arbeidslivet plass til døve?