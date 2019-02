Høyre mangler selvtillit

DEBATT: Før gikk Høyre til valg på «nye ideer». Nå sutrer de mest over «tonen» i debatten.

BEGGE DELER: Jeg har lyst til å redde kloden, samtidig som vi tjener penger, skriver Eigil Knutsen i AP. Foto: Odd E. Nerbø

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Høyre har aldri forstått hva som la grunnlaget for velferdssamfunnet vi har i dag. Ingrediensene var naturressurser i fellesskapets eie, forvaltet av dyktige fagarbeidere, små forskjeller mellom folk og verdiskapning over hele landet. Motstand mot statlig eierskap, en arbeidslivspolitikk med midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft, sentraliserende reformer og lavere skatter for de rikeste har vært deres kamprop i alle år.

Nå står vi på nytt overfor noen viktige veivalg. Vi skal halvere våre klimagassutslipp innen 2030, og automatisering og digitalisering gjør at omstillingen i arbeidslivet går fortere enn før. Det er et politisk ansvar å sørge for at vi i Norge kommer gjennom dette på en måte som både kutter utslippene og samtidig skaper nye arbeidsplasser. Men Høyre er mest opptatt av å la seg krenke av dem som debatterer hvordan vi forvalter naturressursene våre.

Tobias Strandskog og Lasse Fredheim fra Høyre virker irritert over at folk reagerer på at de vil bruke en laksefjord som bossplass. Dem om det. Men det er verdt å merke seg mangelen på ambisjoner. Norge, Vestlandet og Bergen fortjener bedre. Man må tåle en debatt om hvordan vi bruker naturen vår. Høyres strategi er å legge seg ned på bakken og sutre, slik også deres stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen gjør i BT 20. februar.

AUF-leder Ina Libak påpekte at Høyre minner om karakteren Ulrik i NRK-programmet «Parterapi», som er ekstremt dårlig på å takle kritikk: «Hæ? Er ikke alt perfekt? Bare vent litt, mens jeg ringer og bare legger ned aaaaalt sammen da ...»

Ulrik i «Parterapi» er god underholdning, men folk med slike holdninger har aldri tatt verden fremover. I Norge har vi tjent oss rike på å utnytte naturressursene våre. Da må vi tåle en debatt om hvordan vi bruker naturen. Vannkraft, fisk, olje og gass er alle råvarer hvor utvinning og produksjon påvirker økosystemet vi er avhengige av for å overleve. At Høyre blir mørkredd av slike debatter, vitner om dårlig selvtillit på nasjonens vegne.

Vestlandet har uante muligheter i tiden vi går inn i. Skjerpede klimakrav kan bli en gullgruve hvis vi har politisk mot til å lede vei. Vi er verdensledende på grønn skipsfart, vi er på vei mot utslippsfri

aluminium, og industrien vår har kompetansen og løsningene som skal til for å produsere fornybar vindenergi til havs.

Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Norsk Klimastiftelse kom med en saftig utfordring til næringsliv og politikere på Vestlandskonferansen 19.2: «Hva om vi på Vestlandet lager vårt eget klimamål? Vi skal halvere utslippene og doble verdiskapningen for hvert tiår!».

Jeg er med. Jeg har lyst til å redde kloden, samtidig som vi tjener penger.

Kommer dere etter, Høyre, eller blir dere liggende på bakken og sutre?

