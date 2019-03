Rotet i Frp svekker tilliten

DEBATT: En gyllen regel må være å ha orden i eget parti før man presenterer seg som de med løsningen på byens mange problemer.

DRAMA: På et ekstraordinært gruppestyremøte 7. mars ble det bestemt at Tor Woldseth blir sittende som Frps leder i bystyret. I bakgrunnen Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Arne Jakobsen Mangeårig folkevalgt

Frp er i full oppløsning i Norges nest største by, melder BT. Dette vitner om en dårlig partikultur og langt fra en demokratisk homogen politisk ledelse. Nå kan være stridigheter også i andre partier, men dette tar toppen. Beskyldningene og ord som ikke bør forekomme i en demokratisk organisasjon hagler mellom partene.

For meg kan de bare rote i vei, men det er uheldig for politikkens anseelse. Avisreportasjene vitner om et parti som er fullstendig i oppløsning. Markante og fremtredende tillitsvalgte i partiet rømmer i hope tall. Det er merkelig med Frp – uansett hva de finner på, så gir noen av velgerne partiet sin støtte.

Med lang tid i politisk arbeid kan jeg ikke huske at noe parti bare et halvt år før valget har forsøkt å kaste sin førstekandidat. Slik det fremgår i pressen, kan det være grunner for det. Men som nevnt, det gir ingen tillit til politikkens anseelse.

En gyllen regel og et minstemål, må være å ha orden i eget parti før man

presenterer seg som partiet som kan løse byens mange problemer.

