Hvorfor skal vi ikke få vite hva som blir sagt i en stortingskomité?

Hvis man skal komme konspirasjonsteorier og hatgrupper til livs, så er det ikke nok å være klar på hva som er anstendig, akseptabelt og ikke minst sant i offentligheten.

Det hjelper lite så lenge mange tror at politikere undergraver deres interesser i det skjulte.

Hvis man skal møte disse bekymringene, spesielt de som helt klart er vrangforestillinger og konspirasjonsteorier, må Stortinget endre måten det jobber på. Den politiske hverdagen og de politiske sverdslagene må komme frem. Ikke i etterkant gjennom medias tolkning, men mens det skjer.

Feil bruk eller feil fremstilling av fakta er normen for den populistiske bølgen som har skyllet over USA og stadig flere land i Europa.

For å møte dette i Norge, må det bli mer reelt innsyn i de politiske prosessene.

Det samme innsynet befolkningen har i stortingsmøtene i dag, må også gjelde det videre politiske arbeidet på Stortinget hver dag. Dette betyr ikke at de forskjellige partienes representanter skal være realitystjerner og fotfølges på egne kontorer, men at alle komitémøter og forhandlinger partiene og blokkene imellom er et offentlig anliggende i nåtid.

Det samme gjelder regjeringens styringsmøter med etatene.

Vinteren har, uten sammenligning med «Listhaug-saken» for øvrig, gitt noen gode eksempler på at den utøvende makt bidrar til konspirasjonsteorier.

Hvorfor skal media og befolkning måtte kreve innsyn i referater fra et etatsstyringsmøte i etterkant? Hva er det som diskuteres mellom SSB-direktører og finansministre som ikke tåler dagens lys mens det skjer, bortsett fra at det setter en eller flere i forlegenhet? Hvorfor er det interessant å høre hva de parlamentariske lederne mener om stortingspresidentens redegjørelse av en byggesak etter møtet, når vi alle kunne sett og hørt det som ble sagt på møtet direkte?

Det finnes enkelte legitime grunner; hensyn til nasjonal sikkerhet eller forretningshemmeligheter er noen.

Men er en byggesak av en slik art? Er forhandlinger i finanskomiteen det? Er etatsstyringen av SSB en forretningshemmelighet?

Langt oftest er det hensynet til politikernes strategiske og taktiske vurderinger som gjør at det kun er de formelle referatene eller avgjørelsene vi får ta del i.

Det letteste motargumentet å ty til mot mer åpenhet er at det er Stortingets representanter som i norsk styresett skal representere folket, at det er derfor vi har partier. Dette står ikke i et motsetningsforhold til mer åpenhet. De politiske debattene vil tvert imot tjene på det.

Med mer innsyn får vi kanskje se politikere på sitt beste, og etatssjefer som oppfyller sine arbeidskrav. Det er egentlig ingen grunn til at det ikke lar seg gjøre, og det ville ha hjulpet med å gi fakta forrang foran konspirasjonsteorier og vrangforestillinger.

Hvorfor skal vi ikke kreve nådeløs åpenhet?

