Stortinget bør gi et tilbud for barn og ungdommer i etterkant av foreldrenes samlivsbrudd.

I 2016 skilte eller separerte 20.000 par seg i Norge. Samlivsbrudd er vondt for dem det berører, og ofte ekstra ille når det er barn involvert. Samtidig er det ingen tvil om at barna er den svake parten når det skjer.

Derfor er oppfølgingen av barna som opplever dette ekstra viktig.

Utover bistand under fordelingen av samvær med foreldrene, er oppfølgingen av disse barna altfor dårlig. Derfor vedtok Hordaland KrF lørdag 17. februar, etter initiativ fra Bergen KrFU, en resolusjon som ber Stortinget innføre et tilrettelagt tilbud for barn og ungdommer som har opplevd samlivsbrudd hos foreldrene.

Dette bør også utvikles til å senere være et tilbud til barn i barnehage.

Dette forslaget er inspirert av ordningen «Vanlig, men vondt (VMV)» som ble innført i Kristiansand kommune. Denne ordningen går ut på å ha gruppesamlinger med barn og unge fra 5. til 10. klasse som er i samme situasjon. Dette er en god og velfungerende ordning, som bør bli innført i alle landets kommuner.

I politikken må vi ikke undervurdere barnas og ungdommenes spørsmål og problemstillinger etter å ha opplevd dette. Det kan være spørsmål som: Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen? Hvor lang tid tar det før «sorgen» går over? Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt? Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?

Oppfølgingen av barn som opplever samlivsbrudd må bli bedre. Her kan Bergen være en foregangsby.