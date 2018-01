Jeg kan ikke huske at mat ble kastet da jeg vokste opp.

Et kinesisk ordtak sier følgende: «For mye av den deiligste mat gir deg den største pine, gjør du for ofte det du lyster, er leken snart slutt.»

Etter julehelgen sitter nok de fleste av oss med større eller mindre mengder restemat vi ikke har fått omsetning på blant familie og venner. Jeg hørte om en tradisjon der noen møtes på nyåret med restemat i et festlig lag. Det hørtes ut som en super tradisjon.

Det har heldigvis vært fokus på restemat og mat som går ut på dato i det gamle året som nettopp ebbet ut. Ja, det er nesten blitt moderne å spise mat som har utløpsdato.

Jeg er igjen av den generasjonen som ikke kaster mat. Og om jeg gjør det, så er det på grunn av fordervethet. Jeg har en hund som kan nyttiggjøre seg av litt rester dann og vann. I romjulen fikk han resten av julegrøten, og til og med mandelen. En hund som får restemat kan være inspirasjon for oss mennesker. En hund som sleiker bollen i mange minutter, der ikke en eneste smule skal gå til spille.

Av restemat kan det bli utklekket mange nye retter. Jeg er sikker på at pepperkaker og annet bakverk kan gjenoppstå som et eller annet spennende å by på. For det jeg vet, finnes det kanskje allerede kokebøker med oppskrifter av restemat. Hvis ikke, bør det være noen som tar utfordringen.

Det bør bli mer moderne å spise restemat, slik det var på 50-tallet, da jeg vokste opp. Jeg kan ikke huske at mat ble kastet. Foruten den moralske siden ved å ta vare på restemat som en matressurs, kan mange penger være spart. Og mange nye matretter kan oppstå. Det er velferd i smuler også.