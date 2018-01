Så lenge kongen har legitimitet hos folket og i vårt øverste politiske organ, er han overhodet ikke udemokratisk.

Norge må ikke på død og liv beholde kongefamilien eller ha en monark. Men i dagens politiske klima er det viktig at noen kan forene nasjonen og våre verdier som én felles figur.

Slik har kongen en rolle bare en monark kan ha, og som en folkevalgt president aldri kan oppnå.

Vi har en moderne konge som følger med i tiden. Med talen i Slottsparken der han sa at «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter», formidlet han gleden til det mangfoldige samfunnet som vi alle holder så høyt.

Kongefamilien er et symbol på det moderne Norge. Den er elsket i alle sosiale lag.

Det betyr likevel ikke at ting ikke kan endres eller oppdateres. I sitt innlegg i BT 7. januar peker August Simonsen i Unge Venstre på noen utfordringer med valg av religion, majestetsfornærmelser og at kongen er hevet over loven.

Dette er selvfølgelig sovende paragrafer som burde oppdateres.

Under Annen verdenskrig var kongen et symbol på motstandsbevegelsen og troen på et selvstendig Norge, fritt fra en totalitær og fremmed militærmakt. Kongen er også øverstkommanderende for de militære styrkene, og kan hedre menn og kvinner som ofrer sin egen frihet for vår frihet.

Da daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kuppet medaljeseremonien der Trond Bolle fikk Krigskorset, ble det rabalder. Enken til krigsveteranen sa selv at «det hadde vært grommere» om Kongen delte ut Krigskorset i stedet for statsministeren.

Det er sant, uansett om statsministeren heter Solberg, Stoltenberg eller Støre.

Det står i Grunnloven at Norge skal være et konstitusjonelt monarki. Det betyr likevel ikke at vi skal akseptere monarkiet som institusjon uavhengig av hvem som sitter der og hva de gjør. Mulighet til å avsette kongen ligger hos våre folkevalgte.

Men så lenge kongen har legitimitet hos folket og i vårt øverste politiske organ, er han overhodet ikke udemokratisk.