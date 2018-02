Barnehagelærerstudenter blir opplært i hvordan de skal ta vare på barn som er utsatt for overgrep.

Med undring leste jeg i BT lørdag 27. januar om pedagogstudentene som etterlyser undervisning om overgrep i barnehagelærerutdanningen.

Barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av landets største, med opptak på ca. 420 studenter hvert år. Vi jobber for at studentene ikke bare skal ha kunnskap om temaet, men også vite hvordan de skal handle i situasjoner der barn er utsatt for overgrep.

Det første året i utdanningen får studentene undervisning i hva omsorg er, og hva som ligger i begrepet omsorgssvikt. Et viktig tema er observasjon, der studentene skal lære seg å se, notere, reflektere og handle dersom de ser situasjoner der barns beste ikke kommer frem.

Et annet viktig område er barns medvirkning og det å lytte til barns perspektiv. Vi har tema som emosjonell og seksuell utvikling. Det er viktige faktorer for å se og handle i situasjoner der barn er utsatt for overgrep.

Kristine Lindebø

Det andre året i utdanningen får studentene undervisning om barnevern, helsestasjoner og andre samarbeidspartnere som skal være en støtte til barnehagelærerne.

Vi har temaet «den vanskelige samtalen», der studentene får øve seg i å ha samtaler med foresatte gjennom rollespill. Et annet viktig tema er «samtaler med barn», der barns stemme skal komme frem og der studentene skal lære seg å lytte.

Det tredje året i utdanningen har vi, som det vises til i avisartikkelen, to seminardager. Her setter vi sammen faglærere og studenter fra ulike utdanninger, og lar samarbeidet om barns oppvekst være tverretatlig.

En viktig oppgave i å bekjempe overgrep mot barn er å tenke helhetlig om barns oppvekst, og å samarbeide fra starten av. Vi tror at når studentene samarbeider i utdanningen, vil det være lettere å samarbeide i yrket.

Studentene får også undervisning i hvor viktig det er med relasjoner, og hvor viktig det er å utvikle seg som en trygg profesjonsutøver. Vi har i tillegg fordypninger og forsterkede emner som går mer i dybden i temaet. Temaer som skal styrke studentenes kunnskap og handlingskompetanse, er også å finne i pensumlitteraturen.

Jeg mener at barnehagelærerutdanningen ved HVL tilbyr undervisning som gir studentene mulighet til å utvikle seg til trygge profesjonsutøvere som ivaretar blant annet barn som er utsatt for overgrep.