Storyen til den ukjente mannen gjorde meg rasende.

Som et hvilket som helst barn av millenniums-generasjonen satt jeg med klamme fingre trygt plassert rundt mobiltelefonen på mandagskvelden.

På min vei innom de sedvanlige sosiale plattformene istedenfor å henge opp klesvasken, ble det til slutt Snapchat sin tur. Halvt tilstedeværende trykket jeg på det gule ikonet med det hvite spøkelset for å nok en gang få svar på det moderne menneskets mest presserende spørsmål: Er noen andres liv mer interessant og innholdsrikt enn mitt eget?

Jeg måtte bråstoppe ved storyen til en ukjent. Og etterpå måtte jeg se den flere ganger for å forsikre meg om at den trøtte hjernen min ikke hadde lurt meg. Den påfølgende reaksjonen var avsky og rent raseri.

Den korte snutten ble filmet inne på Nationaltheatret stasjon i Oslo på søndag og viste den 22 år gamle Brann-supporteren som ble påkjørt av T-banen. Istedenfor å yte noen form for hjelp, ble fotografen tydeligvis stående og filme 22-åringen, som lå blodig og sammenkrøpet ved siden av skinnegangen.

Heldigvis ser 22-åringen ut til å klare seg etter ulykken.

Empatinivået i befolkningen står det derimot dårligere til med, om kameramannens syn på noen som helst måte er representativt for hva vi synes er greit å dele med omverdenen.

For nødetatene har denne formen for oppførsel blitt et stadig større problem. I Sverige ble helsepersonell i to separate drukningsulykker tidligere i år forhindret fra utføre arbeidet sitt. Skuelystne badegjester og privatpersoner måtte fysisk flyttes.

Når hele verden blir en scene, kan det se ut til at noen av oss mister grepet på virkeligheten. Moralske skillelinjer viskes vekk til fordel for flere tilskuere og likes. Vi skal dele hele tiden og helst absolutt alt vi foretar oss. Ukritisk og skamløst.

Dessverre kan dette fort gå på bekostning av andre, og de fleste av oss har nok endt opp med å dele noe vi angrer på i ettertid. Meg selv inkludert.

Min umiddelbare reaksjon var å kontakte personen bak storyen på Snapchat for å be han om å fjerne den. Dette nektet han imidlertid plent og henviste til sin ukrenkelige rett til å publisere «hva han vil». Noen saker kan man altså ikke vinne. Nå har jeg i det minste både rapportert og blokkert han. Så får man håpe at Snapchat følger opp og gjør sin del.

Jeg vet ikke hva jeg ville gjort om jeg skulle bli vitne til en alvorlig ulykke. Det vet man nok heller ikke før noe faktisk skjer. Det jeg vet er hva jeg med hundre prosent sikkerhet ikke ville ha gjort: Fisket opp mobilen for å filme eller fotografere hendelsen og lagt det ut på sosiale medier.

Vi behøver ikke å bli en gjeng med emosjonelt avstumpede og skuelystne Some-slaver. At vi ikke kjenner mennesker personlig, er ingen unnskyldning for å godte oss i deres ulykker.

Hva vi velger å dele, kan ha enorme ringvirkninger på andre menneskers liv.

Publiser hva du vil innenfor rimelighetens grenser. Det handler om grunnleggende respekt og empati.