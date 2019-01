Coop-butikkene kaster godt spiselig mat i bosset

DEBATT: Kundeservice hadde den flaueste bortforklaringen jeg har hørt i mitt liv.

VAREHANDEL: Jeg har handlet hos Coop i årevis. Ofte ser jeg varer som er passert «best før»-datoen, og om varene ser bra ut, har jeg tatt dem med i kassen og sagt at jeg gjerne vil kjøpe dem til redusert pris, skriver innsender.

Sigmund Fredriksen Misfornøyd Coop-kunde

Publisert: Publisert 3. januar 2019 07:00

Jeg kan rett og slett ikke forstå det, særlig når Coop selv skriver på sine nettsider at de har såkalt «0-visjon» hva gjelder å kaste mat. Og så er det bare en stor løgn.

Jeg har handlet hos Coop i årevis. Om jeg har vært i Åsane, Fyllingsdalen, på Sotra eller Lagunen, har jeg alltid stukket innom en Coop-butikk og handlet. Ofte ser jeg varer som er passert «best før»-datoen, og om varene ser bra ut, har jeg tatt dem med i kassen og sagt at jeg gjerne vil kjøpe dem til redusert pris.

Nesten konsekvent får jeg beskjed av de som sitter i kassen at de har fått streng beskjed om at de ikke får lov til å selge noen varer som er gått ut på dato. Jeg har da mange ganger spurt dem hva de gjør med varene. De svarer unisont: Varene går dessverre i bosset.

De som sitter i kassene, og som jeg stort sett har snakket med, er helt enige i at det er idiotisk å kaste varer som er fullt spiselige, men de har fått beskjed av sine sjefer.

Jeg har flere ganger bedt om å få snakke med butikksjefen på den aktuelle Coop-butikken, for eksempel på Coop Extra på Danmarksplass. Jeg har da spurt om hvorfor de ikke vil selge varer som er fullt brukbare, men utgått på «best før»-dato. Og jeg får da beskjed av butikklederen at «det er den linjen vi har lagt oss på».

Jeg tok så dette opp med Coop kundeservice og konfronterte dem med at butikkene kaster mat som er godt spiselig, mens Coop på sine nettsider skriver at de «har en 0-visjon» med hensyn til å kaste mat.

Jeg fikk da den nesten flaueste bortforklaringen jeg har hørt i mitt liv, særlig fordi jeg vet at den er feil: «Coop kaster ikke noe mat, og vi gjenvinner og resirkulerer all maten vår og... - blablabla».

For virkeligheten er som flere titalls ansatte i forskjellige Coop-butikker har fortalt meg: Varene som er utgått på dato, blir ikke solgt og går i bosset. Det regner de som svinn.

Så nå handler jeg i hovedsak heller på Kiwi, Meny, Bunnpris eller Rema 1000. De har jo selvsagt like godt vareutvalg som Coop, men der selger de varer som er passert «best før»-dato. Og om datoen er passert forlengst, gir de istedet bort varene. Mens Coop altså har en gjennomført politisk linje på heller å kaste fullt brukbar mat i bosset!

SVAR FRA COOP:

Coop har nullvisjon når det gjelder kasting av mat. For å nå dette målet, jobber vi på flere fronter. Det aller viktigste er gode bestillingsrutiner, slik at butikkene ikke kjøper inn mer enn de klarer å selge før varene går ut på dato. Et annet virkningsfullt tiltak er nedprising av varer i forkant av utløpsdatoen, slik at kundene kan kjøpe dem til redusert pris så vi unngår å kaste dem.

Når Coop har bestemt at vi ikke ønsker å selge mat som har gått ut på dato så handler det om at kundene skal kunne stole på at den maten de handler hos Coop er trygg å spise og holder den kvaliteten som er lovet. Det kan vi ikke garantere etter at datoen har utløpt, og den sjansen vil vi ikke ta på vegne av våre kunder. Når det gjelder varer som er merket «siste forbruksdato» så er dette varer som det ikke er lov å selge etter utløpsdato av matsikkerhetsårsaker.

Den maten vi ikke selger på grunn av utløpt dato, blir forsvarlig håndtert og brukt til dyrefôr, biogass eller biogjødsel. Aller helst skulle vi sett at denne maten ble brukt til menneskeføde, men vi ønsker ikke å gamble med våre kunders helse.

Harald Kristiansen

Kommunikasjonssjef Coop

