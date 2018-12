DEBATT: Det er bare én ting som mangler: Flere bergensere på laget.

29. mai 2015 kom en meget fornøyd striling inn dørene på Brann stadion. Den 29. mai 2015 var det ikke mange smil i Bergen, klubben så ikke ut som et lag som skulle rykke opp. Klubben skrek etter en redningsmann. Og en redningsmann fikk de.

På tre og en halv sesong har Lars Arne Nilsen, LAN, ledet klubben til opprykk og to medaljer. En helt vanvittig prestasjon av en mann som bare hadde et cup-gull å vise til.

Privat

Nå er det snart 2019, alle er fornøyde med LAN, han har skrevet under en langtidskontrakt, fått med seg teamet sitt, og fått de spillerne han ønsket. Det er bare én ting som mangler: Det er nesten ingen bergensere på laget. Det er nesten ingen lokale helter som blir hyllet av Store stå. Ja, prestasjoner kommer først, men for en gang skyld kan bergenserne innrømme at vi ikke er Norges beste lag lenger.

I sesongen 2019 er det nok dessverre Rosenborg og Molde som kjemper om gull. Brann skal kjempe om Europa. Så da er kanskje tiden kommet for å gi Store stå den helten de trenger. Sondre Liseth er en god start, men selve kronjuvelen har du allerede i klubben. Han heter Markus Olsen Petterssen.

Markus viste at han er god nok i fjor. Ung, god, lovende og bergenser. Fire ord du altfor sjelden kan si når du snakker om Brann. Petter Strand hadde også vært gøy å se i rød drakk neste år. Årets Brann-talent, Marius Bildøy trenger kamper.

Så der, Lars Arne, har du tre navn, tre bergensere, spillere du må satse på. Gjør du det, skal du få lov til å kalle deg Bergen sin frelser.