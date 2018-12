Fordommer dør ofte i møte med virkeligheten. Kanskje det er derfor tastaturkrigerne flykter inn til kommentarfelt på sosiale medier?

Leser man i kommentarfelt og skummer sosiale medier, skulle en tro at et flertall av befolkningen er negative til innvandring og innvandrere, og at «folket» eller Norge ødelegges av innvandring. Tvert om. Slike holdninger tilhører en stadig skrumpende minoritet, som roper med stadig høyere utestemme.

«Hei sann, rasister og dere som er redd innvandrere. Selv om dere bruker sosiale medier og blogger til å skrike og skråle mer enn på lenge, blir det faktisk færre av dere. Dere er ikke «folket» eller «folk flest», tvert om. Det er greit å ta med seg», skrev jeg på Twitter og Facebook mandag denne uken.

Det er en spissformulering som selvsagt mangler nyanser, og for å legge noen baller døde med en gang: Jeg mener ikke at innvandringskritikk eller skepsis mot økt innvandring er rasisme. Det er heller ikke slik at folk som kommer med rasistiske ytringer, nødvendigvis er rasister.

Men om twittermeldingenes lengde ikke gir rom for nyanser, er budskapet korrekt. Det ble underbygget av SSBs årlige undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring, som ble offentliggjort mandag denne uken. Og det viste «Integreringsbarometeret» som Institutt for samfunnsforskning la frem i sommer.

Verken flest folk eller folk flest synes innvandring til Norge i hovedsak er negativt. Tvert om er det flere som er positive enn negative i alle landsdeler. Det er en grei påminnelse for de av oss som leser nettavisenes kommentarfelt eller kommentarfeltene under diverse politikeres Facebook-sider.

Der er en del med mer enn brunskimmer i holdningene, som opphøyer seg til talsmenn for folket eller folk flest når de øser ut sitt agg mot innvandrere generelt, muslimer spesielt og ikke minst folkevalgte som «selger fedrelandet», som de landssvikerne de er ...

Nylig så statsminister Erna Solberg seg nødt til å stenge kommentarfeltet på Facebook etter at rasister (utvilsomt korrekt betegnelse på det brune oppgulpet som ble spredt der) spammet siden ned fordi statsministeren angivelig selger landet gjennom å stille seg bak FNs migrasjonsplattform.

Finansminister Siv Jensen forsøkte søndag fortjenestefullt å oppfordre folk til å vise folkeskikk og ikke hetse verken folkevalgte eller andre i sosiale medier. Responsen i kommentarfeltet ble ikke mindre hets og gørr, men tvert om en Sareptas krukke av hets, hat, konspiranoia og utilslørt rasisme.

Med andre ord kan man lett forledes til å tro at dette er representativt for holdninger som deles av et flertall i befolkningen. Men dette er feil. Både SSBs undersøkelse og Integreringsbarometeret viser det samme. I det alt vesentlige er befolkningen blitt mer positive til innvandring og innvandrere de siste 10–15 årene.

Nordmenn har mer kontakt med innvandrere på jobben, i nabolaget og blant venner og kjente. Vi har større tillit til innvandrere i arbeidsmarkedet og en sterk økning i aksept av innvandrere i nære relasjoner. Kort sagt er nordmenn blitt mer vant til og kjent med innvandrere.

Kjennskap har gitt kunnskap og vennskap. Fordommer dør ofte i møte med virkeligheten. Hvem vet, kanskje det er derfor tastaturkrigerne lukker øynene for verden og flykter inn til kommentarfelt og ekkokamre på sosiale medier?

Det vi derimot vet, er at de ikke er representantive for verken folk flest eller flest folk.

Innsenderen jobbet tidligere som journalist i BT.