KrF står nå overfor vårt viktigste valg på lang tid. Hvilken side partiet nå skal velge er ikke uten betydning for hvilke gjennomslag vi kan få.

KrF har landet vårt politiske prosjekt som løfter frem menneskeverdet, vår kristne verdiforankring, klima, fattigdom og familiens plass i samfunnet. Dette er vår politikk, uansett veivalg. Men mulighet for gjennomslag er jeg ikke i tvil om at vil være størst med Solberg (H) som statsminister.

De siste fem årene har vi fått gjennomslag for en rekke saker, som vi har all grunn til å være stolt over. Kontantstøtten er økt betydelig. Den ble kuttet under de rødgrønne. Vi har stoppet tidlig ultralyd, som er en viktig seier for å unngå sortering. Vi har sikret en bistand på én prosent. En enorm seier for verdens fattigste.

Sammen med regjeringspartiene fikk vi på plass viktige tiltakspakker under oljekrisen for å sikre arbeidsplasser. Vi har sikret en pleiepengeordning, som gir full kompensasjon for familier med alvorlig syke barn. En ordning vi ikke fikk gjennomslag for under de rødgrønne. Vi har økt engangsstøtten som er viktig for å redusere aborter og sikre familienes økonomi. Vi har økt skattefradrag til frivillige organisasjoner fra 12.000 kr til 40.000 kr. Vi har fått til betydelige satsinger på klima og miljø.

Vi har fått gjennomslag for de lengeværende asylbarna, noe som SV ikke klarte i løpet av åtte år i regjering med Ap. Vi har sikret en lærernorm og flere lærere i klasserommene, noe SV heller aldri klarte med Ap. Alt dette har vi fått ved å stå utenfor, tenk da hvor mye mer vi kan klare i regjering.

Men det er ikke bare i økonomiske saker KrF har fått og kan få store gjennomslag med Solberg-regjeringen. Verdimessig står vi også nærmest Høyre. Da debatten om samvittighetsfrihet gikk for fullt i 2014, sto Erna Solberg fjellstøtt og forsvarte legers samvittighetsfrihet. Ap gjorde debatten om til en abortkamp.

Hvordan skal vi samarbeide med dem som sto på barrikadene for 8. mars-toget i 2014, med hovedparolen «Forsvar abortloven – Nei til reservasjonsretten»? Det forstår jeg ikke.

Det er en sak som skiller seg ut, og som er den store forskjellen mellom en flertallsregjering ledet av Solberg og en mindretallsregjering ledet av Støre. Den store forskjellen i om samfunnet fremover vil bli varmere eller kaldere, nemlig kampen mot sorteringssamfunnet.

Jeg har aldri før hørt en statsminister, som ikke er fra KrF, snakke om kampen mot sorteringssamfunnet slik Solberg nå har gjort. At hun er villig til å endre abortloven, som aldri før er blitt rørt, for hindre den urettferdige diskrimineringen av barn med Downs syndrom og forby tvillingabort er en historisk mulighet jeg ikke forstår at vi kan si nei til. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre på sin side har avvist alle endringer i abortloven.

Det er dette det handler om. En 40 år gammel lov som er utdatert og diskriminerende. Som er selve definisjonen på sorteringssamfunnet. Vi kan endre den.

Erna Solberg er en populær statsminister, ikke bare blant folk flest, men også blant våre velgere. At det nå åpnes for å kaste henne, uten at det er valg eller at hun felles på en bestemt sak, er uforståelig. Jeg håper KrFs landsmøte går inn for å sondere med dagens regjering. Det vil være til det beste både for KrF og landet vårt.