Da jeg var i tenårene, leste jeg en historie om et ektepar som var i ferd med å gå fra hverandre. De kranglet, og det ene sårende ordet avløste det andre. Kvinnen i fortellingen fikk etter hvert nok og skulle til å sette inn det avgjørende støtet, men ombestemte seg i siste øyeblikk og utbrøt i stedet: «Jeg elsker deg».

Jeg mener å huske at denne kommentaren snudde alt for dette paret, og at de fant tilbake til hverandre. Jeg liker i hvert fall å tro det.

Sommeren for tre år siden spiste min kone og jeg middag ute på en sjømatrestaurant på nydelige Knutholmen i Bremanger sammen med våre tre barn. På nabobordet satt to kjederøykende personer og dampet sigaretter. Røyken drev forbi oss som tunge skyer. Våre barn er som barn flest og skyr røyken som pesten. De flyttet seg derfor rundt hjørnet av restauranten for å unngå røyken og gjemte seg under en trapp. Ikke det beste utgangspunktet for en koselig familiemiddag.

Jeg fikk umiddelbart lyst til å be røykerne følge norsk lov, men ombestemte meg og henvendte meg heller til dem på en hyggelig måte. Til min store overraskelse fikk vi en veldig fin og berikende samtale. De hadde syklet og seilt sammen hele sommeren og var rene Lars Monsen-følget. Røyken stumpet de også under samtalen, uten at det var tema. Etter hvert kom også barna våre tilbake til bordet.

«Hissighet er råttenhet i benene», sa min mor til meg da jeg var ungdom. Hun siterte Bibelen. Jeg tok ordet til meg og prøver etter beste evne å leve etter det. Det er ikke alltid lett, men det er ikke klokt å bli oppfarende og sint. «Enhver som blir hissig, taper diskusjonen», sa tidligere statsminister i Norge, Kåre Willoch (H). Vel vitende om at han var spesielt flink til å få motdebattanten Gro Harlem Brundtland (Ap) til å bli nettopp det.

I går hadde jeg en god samtale med en venn som jeg ofte blir litt klokere av å snakke med. Han sa at når man treffer et annet menneske som kanskje er i veldig dårlig humør eller i veldig godt humør, så har det sjelden med deg å gjøre. Han eller hun har det gjerne tøft i livet for øyeblikket, ligger i krig med naboen eller noen i nær familie, har fått ny kjæreste, vunnet i Lotto eller bestått førerprøven. Likevel responderer vi på dennes humør og tone som om det har med oss å gjøre. Vi vender ondt mot ondt og godt mot godt. Det ligger i vår natur. Vi går til krig.

Tenk om vi klarer å vende godt mot det vi opplever som ondt?

En kollega av meg gjorde nettopp det. Han skulle pusse opp leiligheten sin, og tilfeldigvis skulle hele sameiet pusses opp samtidig. Det ble problemer med lagring av containere og med håndverkere som gikk litt oppi hverandre, og etter hvert ble det stor misnøye blant naboene. De opplevde at min kollega hadde tatt seg til rette. Selv opplevde han det som sterkt urettferdig, siden alt var avklart med styret på forhånd.

Midt oppi dette skulle sameiet ha generalforsamling, og min kollega forberedte seg på å forsvare seg mot den skarpe kritikken. Han var kampklar, lettere rødmusset i kinnene, gikk resolutt til talerstolen, grep mikrofonen og sa: «Unnskyld. Det var ikke meningen å skape problemer for dere».

Han var minst like overrasket selv over det han sa, men aller mest overrasket ble han av publikums respons. Han ble omfavnet av naboene, som med ett trylleslag hadde fått stor forståelse for situasjonen. Klart han måtte få pusse opp leiligheten sin nå. Det skulle bare mangle!

Kollegaen min var midt i livet da dette skjedde, og tenkte: «Dette skal jeg lære noe av».

Nå har kanskje du også gjort det.