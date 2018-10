Faget blei stempla som ein traust lektorfabrikk for bondestudentar. Men no handlar det om å ta norsk språk inn i ein digital tidsalder.

Den 18. oktober 1918 heldt professor Torleiv Hannaas si første førelesing ved Bergens Museum, med temaet «Folkemaal og folkemaals-gransking». Med det var ein lang tradisjon med gransking i norsk språk grunnlagd i Bergen.

Professoratet som Torleiv Hannaas fekk, var i vestlandsk dialektforsking. Innrettinga mot det vestlandske markerte at faget tidleg fekk ei sterk orientering ikkje berre mot Vestlandet, men mot det vestnordiske i vid tyding.

Selmer Malvin Norland

Faget Hannaas grunnla, skilde ikkje mellom språkstudium og studiet av folkekultur. Det norrøne fekk tidleg plass, og både gjennom Hannaas sjølv og etterfølgjarane hans i professoratet, Gustav Indrebø og Olai Skulerud, fekk faget eit sterkt preg av alt som låg i den nynorske målreisinga. Nordisk språk og litteratur vart eit sentralt fag etter at Universitetet i Bergen vart grunnlagt i 1946.

Førrige veke fylde altså faget hundre år. Gjennom perioden har faget fått så mange slags stempel: Traust og stødig, tradisjonsbunde og bakoverskodande, ein lektorfabrikk for bondestudentar, og meir i same lei.

Trengst så faget i framtida?

Det er ikkje vanskeleg å visa arbeidslivsrelevansen av nordiskfaget. Ein stor generasjon norsklektorar tok hovudfaget sitt i Bergen på 1970-talet. Dei tok med seg nye synsmåtar ut i skuleverket, men er i dag i ferd med å gå av med pensjon.

Dei siste åra har krava til auka formell kompetanse i norsk skapt nye studieprogram ved universitet og høgskular, slik at vi i dag har tilrettelagde og stramt organiserte lektorutdanningar som rekrutterer godt. Men både i skuleverket og på universitetet er morsmålsfaget fullstappa med emne og tema. Ikkje alt kan få plass, og det å fjerna emne ber alltid kimen til konflikt i seg.

Det kan derimot vere vanskeleg å definera samfunnsrelevans i vidare tyding. Må eit universitetsfag vera moteprega for å appellera til yngre generasjonar, eller vera eit spegelbilete av faget slik det ser ut i skuleverket?

Djupast sett handlar dette om at det norske samfunnet heldigvis ikkje ønskjer å gje avkall på det norske språket. Eit samfunn som held fast på språket sitt, treng eit levande forskings- og studiefag som tilpassar seg spørsmåla som ligg i tida og er i stand til å gje svar.

Nordiskfaget har endra seg fordi knoppskyting og fagleg differensiering har resultert i nye fag: Studiet av folkeminne vart til etno-folkloristikk. Det teaterfaglege miljøet i nordiskfaget har danna faget teatervitskap i tett kontakt med teatermiljøet i Bergen. Migrasjonsutfordringa dei siste førti åra har gjeve eit nytt fag innanfor faget - norsk som andrespråk, som særleg er innretta mot undervisning av folk med andre morsmål enn skandinavisk.

Interne interessemotsetnader har i periodar truga med å kløyva faget, slik som då norrøn filologi vart gjort valfritt for om lag 20 år sidan. Endra faglege interesser har ført til at viktige disiplinar har hamna på «raudlista» gjennom pensjonsavgang, slik disiplinen stadnamn er eit døme på.

Det er kravet til «samfunnsrelevans», eller rettare: ulike opplevingar av kva som er relevant for samfunnet, som har skapt mange av desse spenningane. Av og til kan det gje paradoksale resultat.

At norrønt ikkje lenger skulle vera obligatorisk, hang dels saman med at skuleverket la mindre vekt på disiplinen. Parallelt med denne svekkinga har forskinga i mellomalder og norrønt fått ei ny bløming. Unge menneske kjem i flokk og følgje frå ulike kontinent til Bergen for å ta doktorgraden i norrønt, og norrønt er ein viktig forskingsdisiplin på mange utanlandske universitet.

Den sviktande satsinga på forsking i stadnamn har òg ein paradoksal konsekvens. Det vi kan kalla GPS-alderen, gjer det mogeleg å produsera digitale kart etter nye metodar og med koplingar av uttale, bilete, lydskrift og normerte skrivemåtar. Etterspurnaden etter namnekompetanse er sterk innanfor kommunesektoren og institusjonar som Kartverket.

Namnegransking har òg eit internasjonalt nettverk som er knytt til FN-systemet. Utan ei grunnleggjande ny satsing på stadnamngransking i nordiskfaget vil desse sektorane få svi.

Den store lektorgenerasjonen frå 1970-talet fekk nok møta dei tradisjonelle nordiskdisiplinane. Men denne generasjonen møtte òg den nye disiplinen sosiolingvistikk, som stod i fremste rekkje internasjonalt og var henta frå studiet av talemålet i amerikanske og britiske storbyar.

Desse impulsane kom til å setja eit tydeleg preg på faget slik det har vorte formidla i skuleverket dei siste tiåra. Interessa for dialekt og levande talemål har truleg aldri stått så sterkt ute i samfunnet som no.

Ved hundreårsjubileet for Torleiv Hannaas si førsteførelesing kan det vera freistande å dra ei line frå den store vekta som han og etterfølgjarane la på innsamling og dokumentasjon, og til dagens største samfunnsutfordring på det språklege området: Skal norsk språk overleva i den digitale tidsalderen, må språket leggjast til rette for digitale plattformer. Då trengst det i høgste grad tilgang på språkleg dokumentasjon og materiale.

Frå nordiskfaget sprang det på 1970-talet ut eit pionerarbeid med det sjølvforklarande namnet ‘Prosjekt for datamaskinell språkbehandling’. For to år sidan overtok Universitetet i Bergen dei store språklege samlingane som var bygde opp i Oslo.

Med på lasset følgde ansvaret for Norsk Ordbok, Bokmålsordboka og Nynorskordboka i tillegg til den nasjonale stadnamnbasen med tre kvart millionar namn.

Dei tradisjonelle samlingane av språkleg materiale går mot aukande digitalisering, og samfunnet får no frå vårt universitet gratis og oppdaterte ordbøker i elektronisk format. Fagmiljøet kjem nok heller ikkje utanom å vurdera ei ny satsing på stadnamn for å støtta denne utviklinga. Innsamling og dokumentasjon av språkleg materiale har såleis fått ny verdi, nye metodar og auka status.

Den faglege kulturen Torleiv Hannaas og dei andre pionerane skapte, var ein viktig føresetnad og ei direkte årsak til at Universitetet i Bergen kunne ta på seg det store ansvaret for språksamlingane. Det finst såleis ei klår utviklingsline i det hundre år gamle nordiskfaget. Å vera med på å ta norsk språk inn i ein digital tidsalder er ei spennande oppgåve som gjer faget nordisk til ein «ung» hundreåring.