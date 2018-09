Som utøvende kunstnere over mange tiår, burde Mari Boine og Nils Petter Molvær vite at musikk kan bidra til å bygge broer og samle nasjoner.

Mari Boine, Nils Petter Molvær og mange andre flere dyktige, norske artister har meldt at de vil boikotte Eurovision Song Contest i Israel til våren. Det kan nesten se ut som om det er en internasjonal konkurranse i å være først til å rope boikott så fort Israel er midtpunkt for en begivenhet.

Ingen bør bekymre seg for om Norge vil stille med musikalsk innslag i Eurovision, selv om Mari Boine og Nils Petter Molvær fremmer sin umusikalske boikott. Vi tror det finnes en rekke andre norske musikere som kan tenke seg å få spilt musikken sin for om lag 200 millioner seere.

Pussig nok er det først i år det kommer et så stort rop om boikott av Eurovision. De siste årene har Melodi Grand Prix blitt avholdt både i Aserbajdsjan og Russland, uten at det har runget et ønske om boikott fra våre norske artister. Men når Midtøstens eneste demokrati på rettferdig vis blir arrangørland gjennom å vinne årets konkurranse, blir det bråk. Det er ingen tvil om at Mari Boine, Nils Petter Molvær og flere har helt andre krav til Israel enn andre land.

I et område med mye krig og uroligheter, kan det være et godt bidrag å få et arrangement som handler om noe som forener folk og nasjoner. Musikk er, på samme måte som idrett, kjent for å forene mennesker. Musikk og idrett er noe som skaper de fineste øyeblikkene mellom folk med forskjellig bakgrunn. Derfor er det ekstra trist når Boine, Moldvær og andre som lever av dette, ikke anerkjenner nettopp hvor viktig denne funksjonen er.

Israel er et land med ytringsfrihet, og hvor nettopp kunstnere og akademia selv er kjent for å være kritiske til mye av politikken som utføres. Derfor er det nok også slik at myndighetene i Israel ikke bryr seg nevneverdig om boikottforslagene fra norske artister, siden det er et land med ytringsfrihet og hvor det er stor meningsbrytning hele tiden. Å ramme dette landet med en kulturell boikott, blir derfor nesten absurd, når vi vet at det er mange kunstnere i Israel som nettopp er blant dem som hever stemmen for fred i Midtøsten.

At Rybak med glede opptrådte foran Hviterusslands diktator Lukasjenko, diskvalifiserer ham ikke fra å være hele konkurransens kjæledegge. Kun et møte med en demokratisk valgt leder i Israel kan ødelegge det bildet.