Sceneinstruktør og tidlligere teatersjef ved Hordaland Teater, Vera Rostin Wexelsen, etterlyser i sitt innlegg i BT i forrige uke et bedre scenekunsttilbud til barn og unge i Bergen.

Hun hevder at ingen har overtatt ansvaret for utviklingen av et godt barne- og ungdomstilbud etter at Hordaland Teater dreide sitt hovedfokus bort fra denne målgruppen. Vi på Fyllingsdalen Teater føler oss en smule oversett i denne sammenheng.

Kanskje har ikke Wexelsen fått med seg den rivende utviklingen teateret i Bergen Vest har hatt de siste fem årene?

Vårt publikum er svært viktig for oss. Ja - vi skal gi et godt tilbud til de rundt 175 teaterskoleelevene våre, både de som har store ambisjoner om å bli profesjonelle skuespillere, og de som bare ønsker å teste ut teater som en hobby.

Men vi skal også gi et knallgodt tilbud til publikum, til de som er innom oss et par ganger i året, eller de som kommer oftere, de som tas med på teater av foreldre og besteforeldre, eller som oppsøker det selv, og som sitter der i salen, spente og forventningsfulle, hver gang salslyset slukkes og forestillingen skal starte.

Vi ønsker å gi dem et variert og godt repertoar, med både klassikere av Egner og Lindgren, og smalere, mindre umiddelbart salgbare stykker.

Som «Katitzi» (2013), «Den lille prinsen» (2015), nyadaptasjoner som «Doktor Proktors prompepulver (2016) og «Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin» (2017).

For ikke å snakke om selvutviklede manus som «Robin Hood» (2018) og ikke minst «Hekseringen» (2017 og 2018).

Men Wexelsen har rett i at det kreves ressurser for å kunne skape et godt og originalt tilbud til barn. Slike ressurser trenger vi sårt mer av.

Vi vil fryktelig gjerne kunne satse mer på produksjoner som kanskje ikke nødvendigvis blir store publikumssuksesser, men som likevel er verdifulle kulturopplevelser som barn og unge bør få sjansen til å få med seg.

Vår situasjon er dessverre slik at vi balanserer vi på en knivsegg – ettersom 6,1 mill av Fyllingsdalen Teaters årlige budsjett på 7,1 mill er penger vi må generere selv, primært gjennom billettinntekter.

Vi skal helst underholde og more hele familien – hver eneste gang. Vi kan ikke tillate oss å spisse produksjonene for mye inn mot en bestemt del av vår målgruppe, da blir forestillingen for smal.

Med et slikt press er det vanskelig å skape et spennende og variert repertoar. Det handler om for små tilskudd, og en manglende vilje til å prioritere barn og unge.

Men vi trenger ikke «finne opp kruttet» på nytt med en ny scenekunstsatsning driftet av de mest topptunge kulturinstitusjonene, som Wexelsen antyder.

Vi mener vi at en heller bør legge til rette for å styrke organisasjoner som vår egen, som er kjent for å skape mye godt teater med lave administrative utgifter.

Vår infrastruktur legger til rette for en slik satsning, og vi har vist at vi kan lokke til oss mange av landets fremste kunstnere, både på og bak scenen, gjennom de siste par år.

I 2022 står et godt planlagt og moderne kulturhus i Fyllingsdalen klart. Dette skal bli byens storstue for barn og unge, her er planen at det skal myldre av liv og aktiviteter hele året.

Vi ønsker å være gode ambassadører for teaterkunsten. Vi vil vise frem at vi er teaterfaglig gode. Vi er, for mange små bergensere, det første møtet med scenekunst i livet, og dette er et ansvar vi bærer med stolthet og ære.

Det skal vi fortsette å gjøre. Men det hadde vært mye enklere å få gjennomført vårt samfunnsoppdrag på en god måte, dersom vi hadde hatt mer støtte fra det offentlige i ryggen.

Vi mottar langt under én prosent av den støtten en scenekunstinstitusjon som Den Nationale Scene får årlig.

Det hadde kostet så lite å gi oss litt sterkere ben å stå på, slik at vi kan fortsette å gi barn og unge her i byen det teatertilbudet de fortjener.