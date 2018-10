Står det i læreplanen at elevene skal bruke tid på å lære seg å jobbe i åpent landskap med over 50 andre barn?

Det spurte jeg om på et foreldremøte. Svaret fra lærerne var nei. Grunnen til spørsmålet var at en av lærene lurte på om det var en snekker i rommet. Hun ville gjerne sette opp en vegg eller to i det store, åpne arealet som nå rommer 53 elever.

Skolen har nemlig gått fra klasseromsundervisning til åpent landskap. Tre klasser er blitt til ett trinn. Lærerne jobber natt og dag for å få det til å fungere. De setter sammen grupper, tester ut og holder utrolig nok motet oppe.

Vi foreldre er imponert over lærerne. Samtidig er vi flere som er bekymret. Bekymret for at barna mister viktig tid for å lære ny kunnskap. I stedet bruker de tid på å trene seg i å jobbe i åpent landskap med over 50 andre.

På begynnelsen av skoleåret trodde lærerne at de kunne undervise i engelsk i den ene delen av rommet og ha norsk den andre. Da elevene som hadde engelsk begynte å øve på engelske sanger, ble det litt vanskelig å konsentrere seg om norskundervisningen.

Lærerne skjønte at de måtte finne andre løsninger. De begynte å oppsøke ledige rom på skolen. De trengte ro til undervisningen.

Nå begynner ting å sette seg, sier lærerne. Hvorfor? Jo, fordi de oppsøker alle muligheter til å ha klasseromsundervisning.

Er ikke dette tilbake til den gamle skolen da, spør vi foreldre? Jo, svarer lærerne og innrømmer at det har vært en tøff start på skoleåret.

Men de forteller også at noen elever blomstrer i det nye rommet. Andre sliter med konsentrasjonen, mens noen kommer hjem med hodepine på grunn av mye støy på skolen.

Hva er det vi ønsker å oppnå med åpne landskap på skolene? Skal vi gjøre barna klare for åpent kontorlandskap når de skal begynne å jobbe som voksne? Hvorfor lar kunnskaps- og integreringsministeren flere og flere skoler gå over til åpent landskap når de som er eksperter på dette, nemlig lærerne, ønsker veggene tilbake i landskapet?

Lærerne gjør en av landets viktigste jobber. De gir barna våre uvurderlig kunnskap. De er med og former dem for fremtiden. Motiverer dem, oppmuntrer dem. Finner elevenes gode kvalifikasjoner, hjelper dem å utvikle det de ikke er så gode på. Hvorfor hører ikke kunnskapsministeren og departementet på lærerne da?

Lærerne holdt motet oppe på foreldremøte denne kvelden. Vi har jo fått mye finere lokaler, sier de med tapre smil. Men de lurer altså på om en av oss er snekker og kan ordne noen vegger for dem. Hvis ingen er snekker så kanskje vi har noen lettvegger å låne bort?

Lærerne forteller at det har de fikset på sjette klassetrinn. Det forteller meg mer enn nok. Noen må snart sette foten ned og gjøre noe i den norske skolen.