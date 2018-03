Det er mange forhold som gjør at denne saken faller utenfor retningslinjene for kirkeasyl.

Politiets rolle og metodebruk har den siste tiden blitt diskutert etter at en familie bestående av fem afghanske borgere ble pågrepet i slutten av februar i en bygning i Fitjar eid av en frimenighet.

I sammenheng med dette ble det i en artikkel i Bergens Tidende 2. mars hevdet at oppholdstiden til de fem utlendingene i den aktuelle bygningen har vært et «hovedargument» i vår vurdering av at bygningen ikke omfattes av Justisdepartementets retningslinjer for kirkeasyl.

Jeg ønsker å understreke at sammenhengende opphold verken har vært et hovedargument eller vært sentralt, ei heller uttalt som sentralt, for vurderingen av bygningen. Tvert imot har PU uttalt at vi har gjort en bred og konkret vurdering av retningslinjene for kirkeasyl og de faktaopplysningene vi sitter med. Selve botiden i bygningen er verken avgjørende eller sentral for politiets vurdering av retningslinjene.

Grunnlaget for PUs vurderinger har vært bygningens funksjon, og at den primært har vært brukt til å huse familien.

Dette er noe PU har vært tydelig på i vår opptreden i mediene i denne saken, og vi har gjentatte ganger understreket at politiet gjør en sammensatt helhetsvurdering. Man kan ikke løsrive de enkelte komponentene i den samlede vurderingen.

Her er det mange ulike forhold som samlet sett gjør at vi mener denne saken faller utenfor retningslinjene, og at politiet dermed hadde adgang til å gå inn.