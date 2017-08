Som svar på mitt innlegg om at Arbeiderpartiet mener at fremtidens velferd er viktigere enn skattekutt i dag, etterlyser Høyre tall. Det er greit.

Høyre gikk til valg på å gjøre Norge mindre oljeavhengige. Etter fire år har de satt fartsrekord i det motsatte, brukt 250 milliarder oljekroner mer enn i forrige fireårsperiode og blåst opp budsjettunderskuddet til det høyeste nivået noen gang. Over fire år har oljepengebruken økt med 60 prosent.

Helge Andre Njåstad og Terje Søviknes fra Frp skriver i sitt innlegg at jeg kommer med dommedagsprofetier.

NHH-rektor Øystein Thøgersen, som ledet regjeringens ekspertutvalg om handlingsregelen, advarte i 2015 mot regjeringens ikke-bærekraftige tempo i oljepengebruken. Han er ingen dommedagsprofet. Han fikk derimot rett.

I fjor anslo NHOs sjeføkonom at dersom en fortsatte å fase inn oljepenger i samme tempo som dagens regjering, ville Pensjonsfondet tømmes innen tidlig 2040-tall.

Høyres troverdighet i spørsmål om ansvarlig økonomisk politikk er best oppsummert av Dagens Næringslivs politisk redaktør: «Erna Solberg skrøt av Høyres ryggrad. Overraskelsen er at den kan brukes som sugerør ned i Oljefondet». Ellers argumenterer Njåstad og Søviknes med at «våre statsråder er best i klassen» og «nå skal vi fjerne eiendomsskatten.»

Jeg huker hvordan det gikk her i Bergen da Frp og Høyre fysisk begravde eiendsomsskatten, feiret med fyrverkeri og gjenninførte den etterpå. På et høyere nivå.

Det var et underlig skue.

Etter å ha brukt de siste tre og et halvt årene på å snakke bort regjeringens ansvar for at det har gått så dårlig i norsk økonomi er det smått utrolig å lese dem ta æren for positive tegn.

Det er ikke på grunn av, men på tross av regjeringen at vi ser positive tegn i norsk økonomi. De viktigste bidragene har kommet fra en gunstig kronekurs og at arbeidstakerne har hatt de svakeste lønnsoppgjørene på flere tiår.

Høyre og Fremskrittspartiet skriver i sine svar til meg i BT at økonomien går bedre og jeg burde la være å svartmale. Vel, fastlandsøkonomien økte med 0,9 prosent i fjor. Til sammenlikning har oljepengebruken økt med 12,5 de siste fire årene.

Det betyr ikke at jeg svartmaler. Det betyr at de bruker for mye.

Oljepengebruken har økt åtte ganger raskere enn veksten i økonomien. Frp og Høyre skriver innlegg i BT der man kan få inntrykk av at det er grunn til å feire. Jeg mener ikke det er tid for kake. Det er tid for å ta ansvar og tenke fremover.

Arbeiderpartiet har ligget under regjeringens pengebruk i hvert eneste budsjett. Vi går til valg på et skattenivå som er lavere enn det vi hadde under Jens Stoltenberg.

Men ved å prioritere bedre og å si nei til de store skattekuttene til de med mest fra før, har vi likevel hatt mer penger til skole, eldreomsorg og tiltakspakker mot en tidvis rekordstor arbeidsledighet på Vestlandet.