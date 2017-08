Nå begynner folk i Bergen å bli desperate.

Nå er det klekketid for brunsneglen, og hver snegle legger ca 400 egg i sesongen. Til våren kan vi derfor se frem til enda flere brunsnegler hvis noe ikke gjøres.

Jernfosfat og nematoder virker, men effekten kan variere. Men det finnes håp. Sluxx er et brukervennlig og effektivt middel som består av vel 29 gram jernfosfat pr. kilo. Det har form av små pellets, og når sneglene spiser det, føler de seg mette og slutter å ta til seg næring. Så gjemmer de seg og dør.

Middelet er ufarlig for alle andre dyr enn snegler. Jernfosfat finnes naturlig i jorda fra før, og en del gjødseltyper inneholder langt mer av både jern og fosfor enn Sluxx. Middelet er tillatt brukt ved økologisk dyrkning og har ingen sperrefrist for bruk. Det vil si at det i praksis kan legges ut samtidig som det høstes bær, grønnsaker og lignende.

Men det er et problem. Selv om produktet er ufarlig, er det ikke godkjent til hobbybruk. Det kreves autorisasjon for kjøp og bruk. Til hagebruk må man søke Mattilsynet om godkjenning.

Hvorfor kan ikke et ufarlig produkt brukes til å bekjempe en svartelistet art? Det er så mye brunsnegler enkelte steder i Bergen at folk blir desperate. Det kan føre til at noen skader naturen ved å ty til ulovlig importerte midler eller eksperimenterer på egen hånd.

Hvis Bymiljøetaten i Bergen kommune hadde lagt ut Sluxx i områder de har gartneransvaret for, og hvis produktet hadde blitt lovlig å kjøpe for vanlige hage-eiere, kunne vi kanskjer bli kvitt brunsneglen i Bergen. Er det politisk vilje i byrådet til å gjøre noe og fremme en godkjenningssak overfor departementet?