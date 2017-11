Det skal være mulig for alle kundegrupper å kunne kjøpe billett før ombordstigning.

«La barn kunne ta bussen i ny og ne og betale enkeltbillett med klingende mynt – uten latterlig gebyr», skriver Pernille Myrvold i BT 16. november. Det stemmer at det er tillegg i prisen for kontant betaling av enkeltbillett om bord innenfor sone Bergen, som. Dette ombordtillegget ble innført i 2013, og målet med tiltaket er at flest mulig av våre reisende skal ha gyldig billett før de går om bord i bussene. Ombordtillegget er nødvendig av flere grunner. Mindre bruk av kontanthåndtering gir kortere opphold på holdeplassene, og det øker tryggheten for sjåførene. Kortere tid på holdeplass gir raskere reisetid og mer pålitelige rutetider. Vi ser at tiltaket har god effekt, salget om bord har sunket betraktelig de siste årene.

Det skal være mulig for alle kundegrupper å kunne kjøpe billett før ombordstigning. Mobilballett er vår største billettkanal i dag, og mange kjøper billett på automatene våre. Billettautomatene er imidlertid kostbare i innkjøp og drift, og står derfor bare på terminaler og holdeplasser med mange reisende. Som du skriver så har ikke alle barn mobil, og ikke alle bor eller reiser fra holdeplasser med billettautomater.

Barn kan likevel unngå ombordtillegg ved å benytte Skysskort, eller ved å bruke billetter kjøpt i kiosk/butikk. Skysskort kan bestilles på våre nettside, og fylles med reisepenger slik at man kan belaste kortet for enkeltreiser om bord. Når det gjelder billetter fra kiosk/butikk, så kan disse lagres siden de ikke er ferdigaktiverte. Man kan altså kjøpe en del av disse og ha liggende for barn som bare reiser kollektivt av og til. Håper dette var oppklarende, og at dere finner en billettype som passer for dere.