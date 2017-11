Mister man de dyktigste, når man utelukkende ser på karakterer?

I dag skjer opptak til høyere utdanning gjennom samordna opptak, der man ser på gjennomsnittet av karakterer fra videregående og gir studieplassene til elevene med best karakterer. På mange måter er karakterer en rettferdig og ubyråkratisk opptaksform. Det sikrer fremtidige studenter et slags bilde av hvor de står når de skal inn på drømmestudiet, og det er likt for alle. Ikke minst skjer opptakene til høyere utdanning på ett sted, og det er relativt billig for staten. Men det kan hende vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å la være å se på andre typer opptakskrav.

Karaktersnitt sier noe om studentens evner og mulighet til å tilegne seg pensum. Noen studier har dessuten krav om at studenten har spesifikke fagkombinasjoner for å få plass ved studiet. Et eksempel på dette er profesjonsstudiet i medisin, der søkerne i tillegg til generell studiekompetanse trenger realfaglig matte, fysikk og kjemi. Tanken er at studentene skal stille med visse forutsetninger for å klare å tilegne seg det realfaglige pensumet på studiet, og formodentlig også at det hjelper med å «sile ut» noen av de veldig mange søkerne.

Krav om bestemte fag fra videregående sørger for at man unngår å ta inn noen uegnede søkere, men det er likevel ikke sikkert at man klarer å rekruttere de dyktigste fremtidige legene. Man kan ha godt karaktersnitt og gode realfagskarakterer fra videregående, men likevel mangle de mellommenneskelige egenskapene en god lege trenger. Det samme gjelder psykologer, lærere, sykepleiere og i en rekke andre yrker.

Derfor vil det være lurt å gi studiestedene mulighet til å benytte seg av andre opptaksformer eller krav enn de har mulighet til i dag. Noen steder kan det være fornuftig å bruke intervjuer, andre steder motivasjonsbrev. Det bør også være mulig å vekte noen relevante karakterer fra videregående litt høyere, sånn at elever som har gjort det skarpt i de fagene har et konkurransefortrinn i møte med elever som har gjort det skarpt i andre fag. Men skal det bli gjort på mest mulig hensiktsmessige måter, bør studiestedene selv – fagfolkene – være de som avgjør om det trengs, på hvilke studier det trengs og hvordan opptakene skal gjøres.

Det finnes mange måter å organisere opptak på, og jeg mener det er på tide å se på hvordan vi skal sikre oss de best egnede studentene.

