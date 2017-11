«Paradise Papers» viser hvordan selskaper og enkeltpersoner skjuler lyssky virksomhet. Finansministeren må umiddelbart ta grep.

Søndag kveld kunne Aftenposten i samarbeid med en rekke andre nyhetsmedier avsløre hvordan skatteparadisene brukes til å skjule forbindelser til diktaturer, miljøkriminalitet og brudd på menneskerettigheter. I tillegg til det åpenbare motivet som er å unndra skatt.

Brudd på menneskerettigheter og miljøkriminalitet må etterforskes og straffes hardt, uansett hvor et selskap velger å ha sin postboks. Dersom våre felles pensjonspenger, Oljefondet, er involvert i noen av disse selskapene, påhviler det finansminister Siv Jensen et stort ansvar å rydde opp.

En finansministers viktigste oppgave er å få statsbudsjettet i balanse på en mest mulig ansvarlig måte. I en verden uten skatteparadiser ville det vært betydelig enklere å finne penger til skole og eldreomsorg, også når inntektene fra oljebransjen faller.

Store verdier unndras fra beskatning hvert år. Mange multinasjonale selskaper organiserer seg ut av skattlegging, ofte ved hjelp av skatteparadisene. Det skaper store problemer for flere stater i Europa, deriblant Norge.

For det første er dette en stor konkurranseulempe for vanlige norskeide bedrifter. De har ikke ressurser til å organisere seg ut av skattlegging. I den norske debatten kan man få inntrykk av at det er en promille til eller fra på formuesskatten som er avgjørende for norsk næringsliv. Konkurranse fra internasjonale selskaper utenfor skatteposisjon er en vel så stor utfordring.

For det andre medfører skatteparadisene at vanlige folk må betale mer i skatt. Dersom alle selskaper og enkeltpersoner hadde betalt den skatten man skulle til sitt hjemland, kunne vanlige folk betalt mindre skatt, og man hadde fortsatt hatt nok penger til skole, eldreomsorg og andre viktige oppgaver.

For det tredje undergraver skatteparadisene tilliten til skattesystemet. Selv om vi i Norge har et gjennomsnittlig skattenivå sammenlignet med resten av Europa, må vanlige arbeidsfolk betale en ganske stor andel av sin inntekt i skatt. Da er det avgjørende viktig å opprettholde tilliten til at alle bidrar etter evne.

«Paradise Papers» viser også at vi trenger mer internasjonalt samarbeid for åpenhet og strengere regler mot skatteunndragelse. Det er viktig å understreke at aggressiv skatteplanlegging ikke alltid er ulovlig, men gjør det mulig for multinasjonale selskaper og enkeltpersoner å redusere skatteregningen sin betydelig. Norge bør ha som mål om et enda strengere internasjonalt regelverk.

Arbeiderpartiet har lenge jobbet aktivt for økt finansiell åpenhet og bekjempelse av skatteunndragelse, blant annet gjennom vårt forslag om et eierskapsregister som ble vedtatt av Stortinget i 2015, og en rekke punkter som ble vedtatt i skatteforliket i Stortinget samme år.

Nå påhviler det finansminister Siv Jensen et stort ansvar. Hun må jobbe internasjonalt mot skatteunndragelse. Hun skal også implementere en rekke vedtak fra Stortinget som innskjerper reglene. Ikke minst skal hun sørge for at vi alle har tillit til skattesystemet. Arbeiderpartiet forventer resolutt handlekraft fra finansministeren.