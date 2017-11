Det må etableres en løsning for Jobbfast før fagmiljøet går i oppløsning.

Jobbfast er landets eneste poliklinikk som tilbyr utgreiing og behandling til mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering eller varsling i arbeidslivet.

Helse Bergen har bestemt seg for å avvikle dette tilbudet av økonomiske grunner, for å spare penger.

I en årrekke har det vært flere systematiske opplegg for å få bukt med mobbing som rammer barn og unge, primært i skoleverket og i barnehager. Men det har vært få eller ingen systematiske tiltak for å hjelpe personer som er rammet av denne type problematikk i arbeidslivet. Det var derfor et stort fremskritt at Helse Bergen/Haukeland etablerte poliklinikken Jobbfast i 2012.

Forskning tilknyttet poliklinikken har hatt som målsetting å gi kunnskap, som senere kan være til hjelp for at denne pasientgruppen kan få bedre helse og fortsatt være i jobb. Kunnskapen har blitt formidlet til andre aktører i helsevesenet og arbeidslivet.

Jobbfast har tilbudt tre dagers utredning/behandling og en tilbakemeldingssamtale med pasient og henviser fire uker senere. Gruppeterapeutisk intervensjon har også vært prøvd ut. En rekke pasienter har tatt kontakt i ettertid og fortalt at Jobbfast-tilbudet har vært av betydelig hjelp. Kanskje er også et slikt tilbud avgjørende for å forhindre at mange rammet av mobbing og utstøting ramler ut av arbeidslivet - med de økte kostnadene dette innebærer for stat og samfunn? Å spare penger på nedleggelse av Jobbfast kan med andre ord føre til langt større kostnader for skattebetalerne på sikt.

Jeg har arbeidet med mobbe- og konfliktproblematikk i en årrekke, blant annet har jeg tatt en doktorgrad, der emnet var nettopp mobbing i arbeidslivet. Mange ofre for mobbing er personer som har varslet om kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser, og som slik har bidratt med en aktivitet som er svært samfunnsnyttig.

Det haster med å finne en løsning. Jobbfast har startet arbeidet med avvikling, det tas ikke lenger inn pasienter. De ansatte omplasseres, eller må finne seg annet arbeid på egen hånd. Det er viktig at det etableres en løsning før fagmiljøet går i oppløsning og etablerer seg andre steder. Å kutte ut Jobbfast vil etter min mening – sett med samfunnets øyne – være en parallell til det gamle uttrykket om å spare seg til fant.