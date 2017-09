Vet du hva handlekurven din egentlig koster?

Mange ønsker å gi et svar på hva handlekurven din koster i forskjellige butikker. Nå har også Forbrukerrådet kommet på banen med en app som skal gi svar på dette.

Men det er ikke så enkelt. Tidligere, den gang prisen sto på varen eller på en etikett på hyllekanten, var det tungvint å endre priser. I dag skjer dette elektronisk. Det betyr at prisene kan endres hver dag, kanskje også flere ganger pr. dag når kjedene tilpasser seg konkurrentenes priser. Det får ikke Forbrukerrådet med seg – deres priser er en uke gamle.

Forbrukerrådet lager en tilfeldig handlekurv ut fra et utvalg på 2000 varer. Men dette er ikke din handlekurv. Det kan være mange produkter her som du aldri kjøper. Siden det er vanskelig å sammenligne priser på frukt og grønt, også på ferskt kjøtt, tar ikke appen med dette.

For mange av oss blir det da store avvik mellom Forbrukerrådets handlekurv og vår egen. Og for å kunne sammenligne tar en bare med varer som finnes i alle butikker. Kjedenes egne varer og lokale varer kommer da ikke med.

Altfor ofte ser vi eksempler på slike «gode ideer» til dataløsninger som ikke tar hensyn til brukerne eller hvordan markedet er organisert. En blir blendet av teknologien og satser millioner på umulige prosjekter, akkurat som Forbrukerrådet. Og selv om priser høres enkelt ut, er det ikke det.

Er flybilletten på Norwegian til 750 kroner billigere enn den på SAS til 900? Det kommer an på. For passasjeren som har bagasje, ønsker å velge plass om bord, som vil ha en kopp kaffe på turen og betale med kredittkort, vil gebyrene gjøre Norwegian dyrest. I tillegg kommer bonuspoeng inn og kompliserer bildet.

Vi har samme problemet på mange andre områder, som for eksempel for forsikring. Noen selskap gir deg muligheter for å handle for inntil 5000 kroner om bagasjen uteblir. For andre er dette beløpet lavere. Noen gir deg leiebil på kaskoforsikringen, andre ikke.

Med internett er det blitt lettere å sammenligne priser. Om produktene hadde vært identiske, ville billigste leverandør alltid vinne. Derfor blir det viktig for leverandørene å lage et mer komplisert bilde. Det kan en gjøre ved å ha forskjellige produkter eller forskjellige rabattsystemer.

Dagligvarer gir oss et godt eksempel. Med de nye rabattsystemene har en oppnådd at prisen på handlekurven ikke lenger kan sammenlignes. Det er ikke tilfeldig. På Kiwi får en 15 prosent på frukt og grønt om en er med i fordelsprogrammet. Med Æ har Rema også satt en klar stopper for realistiske prissammenlikninger, for her er sluttsummen («det er den som teller», sier Rema) individuell!

Per og Pål kan komme frem til kassen med helt identiske varer. Likevel kan sluttsummen på kassalappen variere med inntil 10 prosent. Mens Per er meget bevisst på Æ og har laget seg en liste av ti kostbare varer som han kun handler på Rema, har Pål ikke engang giddet å registrere seg i kundeprogrammet.

Dessverre er ikke Forbrukerrådets feilsatsing unik. I altfor mange tilfeller, både i det offentlige og det private, kaster en bort millioner på løsninger som ikke fungerer. Jada, en app er et hendig verktøy til mye, men alt er ikke mulig – selv ikke i dag. Hadde en tatt seg bryet med å analysere problemet istedenfor å la seg blende av teknologien, kunne en spart store beløp.