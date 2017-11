De militære styrkene kan gjennomføre ransakelser, ødelegge eiendom, arrestere og henrette uten å stilles til ansvar.

Den største utfordringen for oss som jobber med menneskerettigheter i området, er mangelen på internasjonal oppmerksomhet», var en av kommentarene fra Imroz Parvez etter at det ble kunngjort at han er mottaker av årets Raftopris sammen med Parveena Ahangar.

Kashmir har vært preget av en menneskerettslig krise i mange år. Helt siden volden eskalerte tidlig på 1990-tallet, har sivilbefolkningen i den nordvestlige regionen i India levd i kryssild mellom militante muslimske opprørere og det indiske militæret. I delstaten som offisielt heter Jammu og Kashmir, har det skjedd en omfattende militarisering som undergraver demokrati og rettssikkerhet. Sikkerhetslover, som er utviklet for å sikre suverenitet og statens voldsmonopol, fratar sivilbefolkningen rettsvernet som Indias grunnlov skal sikre.

Årets Raftoprisvinnere Grasrotaktivisten Parveena Ahangar og menneskerettighetsadvokaten Imroz Parvez lever og arbeider under disse forholdene. De har fått Raftoprisen for sin ikke-voldelige kamp for sivile rettigheter på vegne av dem som til daglig lever i en konfliktsone.

Det er flere historiske grunner til den sterke maktutøvelsen i denne regionen. Kashmir har vært et omstridt territorium siden India i 1947 ble delt i to stater, Pakistan og India, som også kriget mot hverandre til styrkene var utmattet og India i 1948 reiste spørsmålet i FN. De to stormaktene stoler ikke på hverandre. En snarlig og endelig løsning på konflikten virker lite realistisk. Kashmir fremstår i dag som en slagmark om demokratiets fremtid, der militære virkemidler har tatt over for politikk og tenkemåter.

Dette står i kontrast til Indias grunnlov fra 1950, som er et svært grundig rammeverk for verdens største demokrati. Grunnloven inneholder mange grunnleggende rettsprinsipper som likhet for loven og rett til liv. Beskyttelse mot overgrep og vold har vært viktig for ulike sosiale grupper og for politikkutforming etter kolonitiden.

Med anslagsvis 600.000 soldater som overvåker hverdagen til delstatens 12 millioner innbyggere, fremstår Jammu og Kashmir i dag som et overveldende militarisert område. Sivilbefolkningens tillit til staten er tynnslitt etter flere tiår med autoritært styre og stor militær tilstedeværelse.

Da det var lokalvalg i regionhovedstaden Srinagar i april i år, deltok kun syv prosent av de stemmeberettigede. Den svake valgoppslutningen kan knyttes til studentopptøyene sommeren 2016, der militære styrker brukte brutal makt og skjøt mot studentene med såkalte pellet guns. Nærmere 500 studenter ble innlagt på sykehus med skuddsår. Inntrykket av et demokratisk sammenbrudd i delstaten forsterkes av nyhetsbilder fra valget, som viste hvordan soldater opptrådte svært aggressivt overfor sivilbefolkningen.

Militariseringen i området er juridisk forankret i sikkerhetslover som gir staten ekstra spillerom, men som i praksis tilsidesetter den indiske grunnlovens prinsipper om demokrati og rettssikkerhet. En av sikkerhetslovene, «Jammu and Kashmir Public Safety Act» fra 1978, blir brukt for å arrestere opposisjonelle. Loven brukes for å kneble kritiske stemmer, inkludert fredelig aktører i sivilsamfunnet, og mange tusen personer har blitt fengslet uten lov og dom.

Loven «Armed Forces (Special Powers) Act» (AFSPA) er også omdiskutert i India. AFSPA ble utviklet for å gi myndighetene utvidede fullmakter for å sikre kontroll i grenseområdene i nordøst-India etter uavhengigheten. Storbritannia brukte en tilsvarende lov for å kneble den indiske frigjøringsbevegelsen i kolonitiden. I 1990 ble den del av sikkerhetslovene i Kashmir og har i realiteten gitt rom for å bruke mer vilkårlig makt overfor sivilbefolkningen. De militære styrkene kan gjennomføre ransakelser, arrestere, ødelegge eiendom, henrette eller gjøre overgrep på sivilbefolkningen uten å stilles til ansvar.

Raftoprisvinnerne 2017 Imroz Parvez og Parveena Ahangar har begge opplevd vold, men mot alle odds fortsetter de å belyse overgrep, kjempe for rettssikkerhet, dialog og et ikke-voldelig alternativ. I et område hvor vold er en sentral del av hverdagen, er det avgjørende å holde fokus på de langsiktige og fredelige alternativene.

Gjennom å dokumentere, føre rettsaker, avdekke overgrep og skape rom for dialog og fredelige løsninger i den fastlåste konflikten, inspirerer de nye generasjoner fra ulike samfunnsgrupper til å ta del i menneskerettighetsbevegelsen i Jammu og Kashmir. De to utgjør et viktig samlingspunkt i kampen for rettigheter og et verdig liv i en svært konfliktfylt og militarisert delstat i verdens største demokrati.

Vi mener norske myndigheter må sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Kashmir i dialog med indiske myndigheter. Kampen for rettssikkerhet i dette området har en tendens til å drukne i det internasjonale nyhetsbildet som domineres av storpolitiske narrativ som Indias forhold til Pakistan, og voldsspiralen mellom muslimske opprørsstyrker og den indiske hæren.

Norsk og internasjonal menneskerettighetsbevegelse har mye å lære av det forbilledlige arbeidet Parveena Ahangar og Imroz Parvez gjør for å skape en ikke-voldelig menneskerettighetsbevegelse på tross av de politiske spenningene. Deres stemmer minner oss om at ingen konflikt trumfer menneskers rett til et liv fritt fra vold, tortur og frykt.

Hverdagen for folk i Kashmir er et tragisk eksempel på hvordan langvarig stigmatisering og overdreven bruk av sikkerhetslover kan undergrave et demokrati og radikalisere en befolkning. Derfor berører årets Raftopris oss alle, fordi rettighetene som brytes er våre felles rettigheter.

Raftoprisvinnerne feires på Den Nationale Scene søndag 5. november kl. 18.