La oss unne Masfjorden denne broen som de har kjempet for så lenge.

At Masfjordingene allerede har lagt ned mye arbeid for å få bro over fjorden, kommer tydelig frem i reportasjen i Bergens Tidende 9. oktober. At det kommer innvendinger mot et så stort prosjekt, bør en være forberedt på.

At innvendingene bør ha saklig begrunnelse, bør være minstekrav. Men fylkesordfører Pål Kårbø er langt unna når han hevder at «tilførselsveiene er lange og koste milliarder å ruste opp». Betyr dette at fylkeskommunen vil spare opprusting av veien i Masfjorden dersom det ikke bygges bro?

Samferdselssjef Håkon Rasmussen er heller ikke mer overbevisende når han hevder at det kan bli krav om vesentlig utbedring av veien inn mot E39. Han viser til den tre mil lange veien som går fra Masfjordnes til Andvik (her menes sikkert Andås, strekningen til Andvik er adskillig kortere), som flere steder er i svært dårlig forfatning. Igjen: Bro eller ikke, skal det ikke uansett gjøres noe med veier i dårlig forfatning?

BT

Et annet motargument som kommer frem, er trafikkgrunnlaget. Det vises til at snittet på biler med fergen er 3,3 biler pr. tur. Trafikkgrunnlaget er større. Mange bilister som har ærend innenfor broens nedslagsfelt, velger å kjøre rundt Romarheimsdalen eller tar fergen til/fra Sløvågen, selv om det blir lengre. Uten å gå i detaljer vil hver sparte kilometer kjøring gi mindre utslipp, som igjen sparer miljøet.

Det hevdes også at den ene bedriften etter den andre er lagt ned, og det er sikkert riktig. I tilfeller jeg kjenner til, er bedriftene ikke blitt lagt ned, men flyttet til steder med enklere tilkomst. Et annet trekk i utviklingen er etablering av industriområder i utkantene, som for eksempel Eikanger industrifelt.

Bedrifter har oppdaget at i utkantene er tomtearealene rimeligere enn i urbane strøk. På grunn av mindre trafikktetthet og lavere bompengekostnader blant annet er valget om distriktsetablering ikke vanskelig. Undersøkelser viser at mange ungdommer ønsker etter endt utdanning å flytte ut i distriktene, det som begrenser dem er mangel på arbeidsplasser. Med bedre infrastruktur vil næringslivet finne distriktene attraktivt. Broen over Masfjorden vil hjelpe ungdommer til å ta arbeid både i Sløvågen og Knarvik.

Nei, la oss unne Masfjorden denne broen som de har kjempet for så lenge. Selv vi som er hytteeiere bør glede oss til snoren klippes, og ikke gremmes over ulempene som kanskje kan skje.