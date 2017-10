Ole vil ikke se på læreren. Han vet ikke om trollet er fornøyd, og vil ikke vise det frem.

Klokken er 14. Læreren for klasse 5B har en vond klump i magen, for hun vet hva som venter. Hun har jobbet lenge med å klargjøre trollene for hennes blide, små elever. Hun vet at noen ikke lenger vil smile når trollet ligger i sekken.

Det er en stor jobb å få trollene til å fungere for hver enkelt elev. Noen liker store troll som kan være litt vanskelige å slåss mot, men som de vet at de kan vinne mot hvis de bare prøver. Andre trenger små troll som de kan vinner over og føle seg tøffe og modige når de er ferdig. Men så er det noen elever da, som læreren vet at uansett hvor små troll de får, så er de altfor store og skumle til at eleven vil bli en helt i sin historie.

Læreren til Ole har prøvd alt hun kan for å gjøre trollet mindre, og ikke så skummelt, men det fungerer aldri. Nå går hun mot sekkene til elevene, og med en klump i magen legger hun trollene nedi, for hun vet at flere elever vil tape kampen mot trollet i dag.

Analysene av Ungdata-tallene forteller at det er en sterk sammenheng mellom skolestress og psykiske plager. Da Kristin Børte og Erik Ruud ved Kunnskapssenter for utdanning i Forskningsrådet satte i gang og lette etter relevant internasjonal forskning, fant de i utgangspunktet over 2000 nyere forskningsartikler om hva som skaper stress hos elever i skolen. Ikke overraskende var det lekser som fikk førsteplassen som den verste stresskaperen av dem alle. Er dette greit? Skal vi bare stå på sidelinjen og se på at ungdommen faller fra og får psykiske helseplager? Helst ikke.

Skoleklokken ringer, og skoledagen er over for 5B. Elevene stormer ut fra gangen. Ole kommer subbende etter. Sekken føles ekstra tung, for i dag følger matte-trollet Ole hjem. Han balanserer sakte bortover fortauskanten, med sekken hengene nedpå armene. Den blir for tung å bære på skuldrene. Rett innenfor døren spenner Ole av seg støvlene og slenger sekken i gulvet. Om to timer kommer foreldrene hjem. Om tre timer skal Ole på fotballtrening.

I sekken venter trollet utålmodig på oppmerksomheten til Ole. Han henter sekken og setter seg ved kjøkkenbordet. Han vet at trollet må ha hans fulle oppmerksomhet, men Ole gruer seg. Etter en time legger han frustrert trollet tilbake i sekken. Trollet i sekken er ikke fornøyd, men Ole klarer ikke å gjøre noe med det.

Rundt middagsbordet sitter Ole med en klump i magen. Han vet de kommer til å spørre om trollet i sekken. Pappa strekker seg etter ketchupen og spør om trollet er fornøyd. Ole ser ned i maten og sier skjelvende, «Jeg tror det». «Bra», sier mamma og smiler.

Etter fotballtrening hopper Ole rett i pysjen. Han pusser tennene og legger seg fortvilet i sengen. Han får ikke sove, for tankene flyr rundt trollet i sekken.

Det har vært storefri, og klokken ringer. Ole går inn i klasserommet og gjør seg klar for neste time. Det er matte. Han setter seg ned ved pulten, og tar trollet opp av sekken. Han er nervøs. Hjemme klarte han ikke å gjøre alle oppgavene, og trollet er ikke fornøyd. Ole tenker at trollet er teit, faktisk hater han trollet. Han føler seg uggen idet læreren begynner å stille klassen spørsmål om trollet. Han håper læreren ikke spør ham. Læreren nærmer seg. Hun setter seg ned ved siden av Ole. Han vil ikke se på læreren. Han vet ikke om trollet er fornøyd, og vil ikke vise det til læreren. Læreren ser på trollet til Ole. Ole puster tungt. Klumpen i magen blir vondere og vondere.

Hadde skolen vært leksefri, ville Ole ha sluppet å møte på skolen med klump i magen på grunn av lekser han ikke fikk til.

Som lærerstudenter har vi erfart at lekser kan ha dårlig innvirkning på elevene. Vi har opplevd at elever kommer gråtende til timen og at de har fått dårlig selvtillit fordi de ikke har fått til leksene. Og vi har opplevd elever som er redd for å gå inn i timen.

Ut fra våre erfaringer som lærerstudenter, mener vi at lekser gjør mer skade enn det gir læring. Vi tror en leksefri skole er det beste for elevene. Elevene vil ikke lenger ha angst for å møte opp på skolen på grunn av lekser. De vil ikke lenger være nervøse og ikke få sove. Klumpen i magen vil forsvinne. Vi mener at elevene vil yte bedre på skolen i en leksefri hverdag. Vi vil ikke gi elevene klump i magen. Vi vil ikke dele ut troll i sekken.