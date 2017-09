I vår urolige verden har «strong man-retorikk» blitt et mektig politisk virkemiddel. Men trenger Norge virkelig en «strong woman»?

Vi lever i en tid av mørke menn. Illiberale krefter har festet grepet rundt land som Russland, Tyrkia – til og med liberalismens arnested USA. I sin årlige rapport om den globale menneskerettighetssituasjonen, sier Amnesty International at politikere med en demoniserende «oss mot dem»-retorikk skaper en mer splittet og farlig verden.

Amnesty mener vi er i ferd med å få en ny verdensorden, der menneskerettigheter fremstilles som et hinder for nasjonale interesser. Det nye paradigmet rettferdiggjør undertrykkelse, forfølgelse og hat.

Det er lett å tenke at mørkemennene som svarer på mer eller mindre reelle trusler med brutalitet og overgrep, er umulig i vårt veletablerte sosialdemokrati. Like fullt uttalte en av våre mektigste politikere forrige uke at rettighetene til kanskje verdenssamfunnets mest sårbare grupper må ofres for det norske folks sikkerhet. Sylvi Listhaug (Frp) mener mennesker på flukt er en så stor trussel at de må frarøves friheten sin.

Erna Solberg (H) har tatt avstand fra uttalelsene, og understreker at dette ikke er regjeringens politikk. Men hvor går egentlig grensen mellom retorikk og politikk? På hvilket punkt går umenneskeliggjøringen fra å være et særtrekk ved én politikers diskurs til å feste seg i offentlighetens bevissthet? Kan volden i Charlottesville, for eksempel, forstås uavhengig av president Trumps voldelige språk?

Kanskje er Sylvi Listhaug et politisk avvik i et Norge som fortsatt er preget av mer lys enn mørke. Men i en verden under stadig sterkere press fra stadig sterkere menn, har vi ikke råd til å bagatellisere ytringene fra Norges «sterke» kvinne. Vi kan ikke fortsette å si at det bare handler om giftig retorikk.