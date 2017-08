Kjære dagligvarebutikker: Vi liker at dere priser ned mat som nærmer seg dato og vi tåler at det ikke er ferskt brød om kvelden.

Det er litt vanskelig det der med tilbud og etterspørsel. Vi kunder forventer visstnok at tilbudet alltid skal være på topp. Selv om etterspørselen fra oss varierer. Det jeg hinter om er selvsagt tilbudet og etterspørselen på fersk mat i butikkene. Og da spesielt bakervarer.

Daglig kastes 190 000 brød i Norge. Noe reddes i appen Too Good To Go, noe selges til halv pris dagen etter, men altfor mye går rett i bosset før neste dags ferske levering kommer. Det er liksom et innarbeidet inntrykk at vi kunder forventer at butikkene til enhver tid på døgnet skal ha ferskt brød. Men gjør vi virkelig det? Eller er dette bare noe butikkene innbiller seg? Er de redd for å miste kunder fordi de tror at om vi kommer sent og ikke finner ferskt brød så blir vi sur og går til konkurrenten?

Jeg tror det er en holdningsendring på gang her. Jeg tror mange har full forståelse for at bakervarene ikke bugner i butikkene på kveldstid. Jeg tror heller at mange tenker motsatt. Hyller fylt opp med ferske brød sent på kveld fører til matsvinn. Og matsvinn vil vi ikke ha noe av! Noen blir selvsagt glad for ferskt brød kl. 21, mens andre vil stoppe opp og tenke seg om. Vil butikken klare å selge ut alt dette før i morgen? Eller vil mye av det gå rett i bosset?

Kjære dagligvarebutikker: Jeg vet at dette er en utfordring. Vi kunder er både vanskelige og rare. Blir vi ikke sure for det ene så er det det andre. Men skal vi klare å redusere matsvinnet så må det gjøres tiltak i hele verdikjeden. Og ja, jeg vet at vi forbrukere kaster mest. Men ikke føl at hyllene må bugne med ferskvarer 24 timer i døgnet. Vi kunder liker at dere har fokus på å redusere matsvinn. Vi liker at dere priser ned mat som nærmer seg dato og vi tåler at det ikke er ferskt brød om kvelden. Det går jo an til å steike seg noen rundstykker eller tine det brødet vi frøs ned for noen måneder siden. La oss hjelpe hverandre til å bli gode på å redusere matsvinnet.

Forbrukere og produsenter må sammen jobbe for å nå målet om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er utrolig hva vi kan klare sammen!