Tenk hvis BT kunne være like rause med fellesskapet som de er med landets rikeste.

Mandag 21. august omtaler BT forslag om gratis skolemat til alle barn som sløsing med skattebetalernes penger. «Ikke alle problemer kan løses med skattebetalernes penger» skriver avisen og føyer seg inn i den snåle enigheten som finnes på norsk høyreside om at de store pengene i dette landet må brukes på asfalt og skattelette.

Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å forstå engasjementet mot at elever skal få et godt gratis måltid i løpet av skoledagen. De fleste andre land i Europa har et tilbud om skolemat. I Norden er det bare Norge som ikke har et slikt tilbud. I vårt naboland Sverige har de fleste barn hatt gratis skolemat i over 50 år allerede.

Hva er det ikke å like med gratis skolemat? De fleste av oss vet vel at vi jobber best med noenlunde stabilt blodsukker, og at en god og næringsrik lunsj kan løfte oss når konsentrasjonen faller på formiddagen. Mette barn lærer best, på samme måte som mette voksne. Skolemat er godt for læring, godt for helsen og ikke minst er det god velferd.

Ulikhet bekjempes ikke ved å lage behovsprøvde ordninger der folk må gå til kommunen og be om å få slippe å betale. Ulikhet bekjempes ved å lage gode universelle velferdsordninger som er for alle.

I stedet for 18 milliarder i skattekutt til de rikeste, har vi råd til en skole med flere lærere, mer fysisk aktivitet og gratis skolemat.