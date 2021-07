Boikott er et lovlig og fredelig verktøy

Påstanden om at BDS er antisemittisk, er feil.

AFK malte blant annet en eldre herre, åpenbart jødisk, med et palestinsk flagg vaiende i vinden og logoen til boikottbevegelsen BDS på jakkeermet. Reaksjonene førte til at bildet nå er overmalt. Foto: Odd E. Nerbø

Morten Heszlein-Lossius Politisk nestleder i Palestinakomiteen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Historien om AFK sitt gatekunstverk, som viser en ortodoks jøde med palestinaflagg og BDS-merke, har fått mye oppmerksomhet. BDS er en global bevegelse som oppfordrer til boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel. Motstanderne kritiserer bevegelsen for å være antisemittisk, en påstand vi i Palestinakomiteen ikke kan la stå uimotsagt.

Påstander om antisemittisme brukes strategisk av Israel og ensidige tilhengere av Israel, for å gjøre det vanskelig å kritisere Israels brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov. Disse påstandene har ikke rot i virkeligheten.

Jeg vil oppfordre deg som leser dette til å støtte BDS-kampanjen, skriver Morten Heszlein-Lossius. Foto: Privat

Senest i fjor så vi en dom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som omhandlet elleve franske aktivister, som sto utenfor et supermarked og oppfordret til boikott av israelske varer. De ble opprinnelig anmeldt for diskriminering i franske domstoler, og saken ble anket helt til høyesterett i Frankrike, der de ble dømt.

Saken ble så anket til menneskerettighetsdomstolen, som dømte mot Frankrikes høyesterett og erklærte at politisk virksomhet som oppfordring til boikott ikke kan anses å være oppfordring til diskriminering. De fant at det ikke var grunnlag for å dømme BDS-aktivistene for rasisme og antisemittisme. Påstanden om at BDS er antisemittisk, er altså feil.

Les også BT-kommentator: Byrådet fjernet omstridt gatekunst. Ytringsrommet var visst ikke så stort likevel.

Så hva er BDS? BDS-kampanjen ble opprettet i 2005, etter et opprop underskrevet av 171 palestinske organisasjoner. Oppropet oppfordrer det internasjonale samfunnet til å bruke boikott, deinvesteringer og sanksjoner som ikkevoldelige verktøy i motstanden mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Gjennom disse verktøyene skal vi presse Israel til å følge internasjonale lover og å leve opp til BDS-kampanjens tre krav:

Opphev okkupasjonen av Palestina og riv den folkerettsstridige muren. Anerkjenn palestinerne i Israel som fullverdige borgere, med like rettigheter som resten av befolkningen. Anerkjenn palestinske flyktningers rett til å returnere, som vedtatt i FNs resolusjon 194

Jeg vil oppfordre deg som leser dette til å støtte BDS-kampanjen, for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen av Palestina og til å følge internasjonal lov. Boikott Israel, Fritt Palestina!