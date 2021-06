Mødre må få amme så lenge de vil

Ingen skal måtte holde skjult at de ammer sin femåring.

Det er rart at ettårsalderen har blitt en uoffisiell grense for amming, skriver Malin Ali. Foto: Kseniia Vladimirovna / Shutterstock / NTB

Malin Ali Småbarnsmor

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvor lenge man ønsker å amme er en sak mellom mor og barn, ingen andre. Det hadde vært fint hvis samfunnet generelt sett hadde vært flinkere til å akseptere at folk velger ulikt ut ifra hva som føles rett, hva man ønsker, hva barnet ønsker og hva man evner.

Det er like naturlig å amme et barn på over ett år, som et spedbarn. En naturlig ammeslutt skjer mellom to og syv år. Barnet vil på et tidspunkt slutte å die av seg selv. Det er rart at det likevel føles som at det har blitt en uoffisiell grense for amming når barnet er rundt ettårsalderen.

Det er et privilegium å amme. Selv har jeg ingen planer om å slutte, skriver Malin Ali som har et barn på ett år. Foto: Privat

Det er ikke mødre som ammer sine barn det er noe «galt» med, men synet mange har om at det er upassende eller ekkelt når det kommer til offentligheten, eller til en viss alder.

Amming er ikke noe vi skal måtte diskutere og normalisere, for hva er vel mer naturlig enn nettopp amming? Det er mat, kos, trøst og en trygghet for barnet. Morsmelk er også bra for utviklingen hos barnet, immunforsvaret, og kan redusere risikoen for sykdom. For mor kan det redusere risiko for ulike typer kreft og livsstilssykdommer.

Jeg heier på alle som ammer, og blir oppriktig glad når jeg ser ammende mødre i parker, på kafeer og restauranter. Jeg ønsker at alle mødre skal føle seg selvsikre og trygge på å amme, både så lenge de vil og hvor de vil. Ingen skal holde skjult at de ammer sin femåring, i frykt for hva andre måtte tenke.

På samme måte som at ingen skal være redd for at noen skal reagere med hevede øyenbryn hvis det er behov for en ammestund for sin seks måneder gamle baby på restaurantbesøket. Det er et privilegium å amme. Selv har jeg ingen planer om å slutte. Jeg håper vi kommer til å fortsette i mange år til!