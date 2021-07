Bonusutbetalinger helt på trynet

Om du har et styre hvor ingen tør å si ifra, kan resultatet bli skremmende.

Norwegian er i hardt vært etter det ble kjent at daværende finansdirektør Geir Carlsen (til v.), som nå er ny toppsjef i selskapet, og daværende konsernsjef Jacob Schram hadde mottatt bonus samtidig som selskapet levde på statens nåde. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Erik Wilberg Dosent emeritus, Handelshøyskolen BI

Jeg blir ikke kvitt ergrelsen over bonusutbetalingene i Norwegian i den kritiske situasjonen selskapet og landet har vært i, og delvis er fremdeles.

Jeg hørte et lengre intervju med nå avgåtte Norwegian-sjef, Jacob Schram, som rektor på BI hadde i slutten av april. Der fremstår hans som en klok leder med gode verdier og innsikter. Schram har også skrevet en bok som gir god innsikt i forretningstenkning.

Men så går han og ledelsen så til de grader på trynet i bonussaken. Om du har et styre som er en «gutteklubb» og hvor ingen tør å si fra, så kan resultatet bli skremmende.

Det er jo helt meningsløst å utbetale millionbonuser til to toppsjefer når selskapet har hatt sugerøret langt nede i statskassen.

Erik Wilberg er tilknyttet Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI i Bergen. Foto: Privat

På BI har professor Øyvind Kvalnes utviklet «Navigasjonshjulet» som vi bruker i etikkundervisningen. Det kunne Norwegian-styret med hell benyttet seg av.

Det inneholder følgende elementer:

Jus – Er det lovlig? Sannligvis.

Identitet – Er det i samsvar med våre verdier? Neppe.

Moral – Er det riktig? Absolutt ikke.

Omdømme – Kan det gå ut over vår troverdighet? – Til de grader, men kundene bryr seg vel ikke bare billettprisene holder seg lave.

Økonomi – Lønner det seg? – Nei.

Etikk – Kan det begrunnes? – Ikke uten å vri seg eller være i en tankeboble.

Her er det utvist dårlig dømmekraft hele veien, og det bør få et etterspill av en eller annen art. Regjeringen har nok tenkt i retning av at selskapet var for viktig til at man tør å ta tak i det hardt, men det bør snarest rettes opp.

Næringsministeren bør være hard i klypen her og gå på moralen mer enn jussen. Det holder ikke å sende kjempebonuser til toppledere når mange ansatte har mistet jobben eller har blitt permittert.

Norwegian-guttene bør logge seg på nettbanken og betale tilbake. Så kan vi kanskje tilgi en blunder.