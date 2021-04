Det brenner for fastlegene

«Jeg har ikke fastlege, jeg», hører jeg rett som det er når jeg behandler akutt syke på Legevakten.

«Jeg ser behovet for å rope: DET BRENNER! Jeg kjenner flammene fra bålet», skriver fastlege Lina Welle-Nilsen. Hun mener Bergen kommune må ta større ansvar for fastlegenes trygghet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Lina Welle-Nilsen Fastlege, Loddefjord legesenter

Hadde det ikke vært for pandemien, så hadde den skrikende mangelen på fastleger i Bergen vært på leppene til både frisører, naboer, turgåere, i butikker og blant venner. Vi hadde hørt og overhørt samtaler om hvor vanskelig det er å skifte fastlege, hvor lenge man må stå på venteliste og hva skal man gjøre når fastlegen plutselig bare forsvinner?

Ekkoet hadde nådd inn i gangene i kommunens etater og i bystyresalen. Nå er det imidlertid ekkoet av ordene Pfizer, Moderna og Astrazeneca som høres. Dette ekkoet overdøver flammene fra en fastlegeordning som skal hjelpe syke også etter at vi har overlevd pandemien.

Jeg ser behovet for å rope: «DET BRENNER!»

Jeg kjenner flammene fra bålet selv her jeg sitter som fastlege. «Ta kontakt med fastlegen din om et par dager for kontroll», sier jeg ofte når jeg behandler akutt syke på Legevakten. «Jeg har ikke fastlege for tiden, jeg», kan jeg høre rett som det er. Nesten daglig tikker det inn en melding på telefonen mens jeg er på vei hjem til familien min etter endt arbeidsdag:

«Ledig vakt i kveld. Kan noen ta vakten?» Da sender jeg en tanke til mine kolleger som har vakt og håper ikke det blir for travelt.

Det siste året så har det vært cirka 20 fastlegeavtaler som til enhver tid har stått ledige. Vikarene er ingen steder å hente utenom dyre vikarbyråer.

For hver ny fastlege kommunen har klart å rekruttere, så har en ny sluttet. Noen slutter fordi de rett og slett ikke klarer mer, andre har erfart at fastlegejobben viste seg å være annerledes enn de først hadde tenkt seg. Stadig flere slutter fordi de har alderen (og vel så det), er ferdig med arbeidslivet og ønsker å bli pensjonist.

For deg som leser dette, så handler det ikke om en utarming av fastlegeordningen over flere år. Eller om at fastlegeordningen som institusjon og begrep må bestå. Nei, for deg så handler det om trygghet. En visshet om at du kan få tak i din fastlege når du trenger det. At når blodtrykksmedisinen din er tom, så får du ny i løpet av et par dager.

Og når ungen din plutselig blir syk så kan du ta en betryggende telefon til legekontoret for en vurdering på kort varsel.

Denne tryggheten lager de ikke på Stortinget eller i Helsedirektoratet.

Den skjer i møtet mellom fastlegen og deg på kontoret, gjennom den gode samtalen om det vonde i livet og gjennom gjentatte møter over tid.

«Hva skal til for flere fastleger i Bergen?», tenker du sikkert. «Hvor finnes disse fastlegene?»

Jo da de finnes, men de trenger også trygghet. Bergen kommune må tørre å bære en større del av ansvaret for denne tryggheten på egne skuldre.

For hver ny fastlege, slutter en annen. Bedre veiledning og bedre vaktordning på Legevakten kan bidra til at flere fortsetter, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Legers trygghet kan oppnås ved generell imøtekommenhet og veiledning når man starter i jobben, eller når man møter et problem i hverdagen som fastlege. Legevakten må bemannes med leger som ønsker å jobbe natt, ikke med leger som jobber dag og natt.

Man må få mulighet til å begynne som fastlege i Bergen uten å satse hele familieøkonomien og sitte bondefanget om man ombestemmer seg eller livet tar en annen vending. Om man ønsker å flytte eller utvide legekontoret for å jobbe sammen i et større fellesskap, så må man få hjelp og støtte til det.

Svangerskap og pappapermisjon må kunne gjennomføres i visshet om at kommunen ordner vikar mens man er borte.

Hvis fastlegene får denne tryggheten i sin jobb, så vil vi bli flere som kan gjøre deg trygg som pasient i møte med helsevesenet.

Det er denne tryggheten som må reddes. HER. NÅ. Ikke i løpet av de neste fem år, da kan vi ha mistet for mange kolleger.

Man må brenne for å bli utbrent, sies det. Hvor lang tid tar det?