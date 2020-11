Jeg vil kritisere Erna. Derfor forsvarer jeg henne.

Jeg ble både forbauset og sint under lørdagens demonstrasjon på Torgallmenningen.

«Når luften fylles med uriktige beskyldninger og mistro, blir det mindre plass til den kritikken Erna Solberg faktisk fortjener», skriver Gabriel Fliflet etter lørdagens demonstrasjon i Bergen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Gabriel Fliflet Bergen

Unge og eldre har samlet seg på Torgallmenningen. De holder opp plakater som priser ytringsfriheten, går mot vaksine og korona-restriksjoner – og advarer mot «mørkt diktatur».

Jeg blir forbauset og begynner spørre ulike demonstranter hva dette er for noe. Jeg får ulike, springende svar. Så starter det hele.

Først ut er Natalie Glavær, som snakker om fattigdom, miljøvern, om respekt og toleranse for hverandres meninger.

Kvinnen som overtar mikrofonen, Margrethe Salvesen Zivcic, går helt annerledes ut: Hun påstår at pandemien i virkeligheten er et globalt styrt kupp, at Erna Solberg og Bent Høie styrer landet som en ettpartistat og aldri kommer til å gi makten tilbake til Stortinget og folket.

«Som vanlig under det diktatoriske regimet til Erna Solberg og med hennes lojale utøvere innføres disse overgrepene uten helsefaglig utredning», sier hun og påstår at «terror og tyranni mot befolkningen har blitt den nye normalen».

Jeg merker sinnet stige i meg. Regnet pisker ned. Jeg begynner å rope kommentarer til taleren, mens vinden kaster seg over plassen. Nå snakker hun om at Erna Solbergs og «hennes nærmeste håndlangere» må stilles for riksrett. Jeg går.

Vel hjemme, begynner jeg lure på hvorfor jeg ble så sint. Hvorfor fikk jeg en ubendig trang til å forsvare Erna Solberg? Jeg, som har en liste lang som en novembermåned, over saker hun bør kritiseres for?

For det første er det selvsagt umoralsk å komme med grove løgner, enten det er mot statsministeren eller bestevenninnen din. Men urimelige påstander gjør det også vanskeligere å komme med berettiget kritikk.

Natalie Glavær forteller om mangel på respekt for restriksjons-kritikernes meninger, mens neste taler anklager regjeringen for terror, ifølge innsender Gabriel Fliflet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Når luften fylles med uriktige beskyldninger og mistro, blir det mindre plass til den kritikken Erna Solberg faktisk fortjener.

I USA klarer Trump å få alt til å dreie seg om seg selv, ved å skape konstant, ondsinnet støy. Da blir det vanskelig å diskutere og gjøre noe med det som virkelig betyr noe.

Om løgn og sannhet sauses sammen til én smørje, mister vi muligheten til å handle klokt.

Ved å invitere folk med fanatiske budskap, gjør demonstrantene mot korona-restriksjoner det vanskeligere å drive demokratisk arbeid. Ikke bare for andre, men også for seg selv.

Natalie Glavær, den første taleren, fortalte om mangel på respekt mot dem som stilte spørsmål ved dagens smittevernpolitikk. Slik skal det ikke være.

Tvert imot er det riktig og nødvendig at vi stiller spørsmål til politiske beslutninger, at individer, medier og folkevalgte kikker myndighetene i kortene og stanser dem om de går for langt.

Men, det er ikke dette som skjer om du, som Salvesen Zivcic, tillegger dine motstandere onde motiver og anklager dem for terror.

Da sprer du frykt, hat og mistro. Da svekker du kjernen i et demokratisk samfunn: Troen på at vi kan snakke og styre sammen, på tross av konflikter, ulike interesser og syn.

Da gjør de den ytringsfriheten demonstrantene sier de vil forsvare, mindre verd.