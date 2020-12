Vi tør ikke si det vi egentlig mener

Når ble debattrommet så forhåndsdømmende, autoritært og hardt?

Halvor Mjøen Berg Økonomistudent Universitetet i St. Gallen, Sveits

Eivind Galdal Lærerstudent, HVL, Bergen

Det er ikke synd på oss. Men sannheten er at vi ofte ikke tør å si det vi egentlig mener. Flere ønsket å være med på denne kronikken, men trakk seg i frykt for konsekvensene. Det er et problem.

Om du stiller spørsmål ved tendenser i Black Lives Matter-bevegelsen, stemples du raskt som rasist.

Om du problematiserer ikke-binær kjønnspolitikk, er du transfobisk.

Om du setter spørsmålstegn ved en pastors økonomiske gevinst i Smiths venner, er du en ondskapsfull rotte sendt fra djevelen selv.

Om du stiller deg positiv til legalisering av narkotika, er du en kunnskapsløs «junkie».

Om du kritiserer feministiske bevegelser for å gå for langt, er du en kvinnehater.

Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant og medlem av ytringsfrihetskommisjonen, problematiserte nylig i et intervju med Ole Torp det stadig trangere og mer intolerante debattklimaet vi har i Norge.

Hun argumenterer for at utviklingen kan ha deler av sine røtter i en subtil påvirkning fra den amerikanske debattkulturen. Den kan best beskrives som en destruktiv skyttergravskrig der sterkt polariserte verdensbilder slåss mot hverandre. Det er alt annet enn forbilledlig, og Gerhardsen påpeker det som også er vår bekymring – at slike polariserende og fremmedgjørende tendenser stadig gjør seg mer synlig i den norske meningsutvekslingen.

De fleste nordmenn vil stå opp for minoriteters rettigheter. De fleste av oss ønsker å bidra til et åpent, varmt og inkluderende samfunn. Dette er våre felles mål. Men hva skjer når middelet for å nå målet er selvmotsigende? I forsøket på å gjøre samfunnet mer åpent, gjør vi det bare mer lukket? I forsøket på å gjøre samfunnet varmere, gjør vi det egentlig kaldere?

Når vi nå for alvor trer inn i voksenlivet, ser vi hvordan personer som har tatt en kritisk posisjon, regelrett blir halshogd. Dette året har det stormet rundt forfatteren J.K. Rowling etter hennes ytringer rundt ikke-binær kjønnsfordeling.

Det er viktig og riktig å problematisere utsagn og meninger som J.K. Rowling ytrer, særlig når hun er et forbilde for mange. Men å svartmale en forfatter som transfobisk, og gjennomføre en total boikott av hele hennes tidligere forfatterskap fordi man har ulike perspektiver på kjønnsfordeling?

Bare det å være uenig, stille spørsmål eller tenke annerledes er visstnok så ille at boikott er på sin plass. Mer fremmedgjørende og polariserende midler skal du lete lenge etter. Og paradoksalt nok skjer det hele i kampen for toleranse og åpenhet.

Vi må anerkjenne at mennesker har reelle, vonde erfaringer. Det preger debatten vi ser. Problemet forsterkes imidlertid når andre meninger enn våre egne møtes med fremmedgjøring og boikott. Den produktive og demokratiske dialogen kveles når vi degraderer andre meningsytrere til menneskehatere, transfobiske, høyreekstremister og venstreradikale. Det er effektiv motstand, men det bidrar til alt annet enn et åpent, varmt og inkluderende samfunn.

Nå tenker du kanskje: «Men Norge er jo et åpent land». Vel, Michelle Gelfand med flere (2011) publiserte i Science en omfattende studie om hvordan sosiale normer styrte befolkningen i ulike land.

Der fremkom det at Norge var blant de landene med strengest sosiale normer i hele verden, over land som Kina og Tyrkia og nesten på høyde med Pakistan. Denne konformiteten, kombinert med et stadig hardere debattklima, resulterer i at fremtredende personer i samfunnet, og vanlige folk som undertegnede, slutter å utfordre etablerte sannheter og kritikkverdige tendenser. Risikoen for å miste sosial kapital, og bli stemplet som noe grusomt, er ikke verdt det.

Forfatteren J.K. Rowling møtte voldsom motbør i sosiale medier da hun antydet at menn som har skiftet kjønn, ikke egentlig blir kvinner. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Paradokset i skriveprosessen av denne kronikken oppsto da Humanistisk Ungdom (HU) publiserte kampanjen «Føkk Skolegudstjeneste!». Vår første reaksjon var å ønske kampanjen fjernet fordi vi opplevde den krenkende. Dermed var vi også selv blitt en del av debattklimaet vi kritiserer. Det var da alvoret slo oss, og vi forsto at denne kronikken måtte skrives.

I din argeste motstander er det et mulighetsrom for verdifull dialog – til og med sannheter. Denne dialogen er helt avgjørende for et velfungerende demokrati. Det er i bredden av meningsutveksling at vi selv kan avgjøre hva vi mener. Når denne bredden bringes til taushet med hets, boikott og fremmedgjøring, mister vi alle et nyttig råmateriale for å avgjøre hva vi selv mener. Når bredden bringes til taushet, skapes bare flere ekkokammer for egne meninger. Konsekvensene kan være fatale.

Det kan godt hende du kjenner på ønsket om å sende oss en fiendtlig melding i sosiale medier nå, slik at vi ikke skriver en ny kronikk som støter deg. Kanskje du til og med lykkes i forsøket. Da har du ironisk nok bidratt til å illustrere poenget med hele kronikken.