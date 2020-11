En takk til dere som står i porten

Det regner sidelengs. Fotballtreninger blir avlyst. Folk sikrer trampolinene sine. Stormen er på vei.

Men de ansatte i barnehagen står i porten, like blide. Med alskens pikkpakk under armene, en unge i hånden, og spriting på vei inn og ut.

Tusen takk for den innsatsen dere gjør, hver dag!

Tusen takk for at dere gjør det mulig for småbarnsforeldre å holde hjulene i gang. Tusen takk for at dere møter oss i porten, like blide hver eneste dag.

I sol, regn, sludd, hagl, snø, og senest i dag: i storm. Om det er noen som fortjener lønnspålegg i en krevende tid, så er det dere!