Feil i BT om testing av sykehjemsbeboere

Vi har ikke anbefalt at kun de med akutt luftveisinfeksjon skulle testes.

«Vi hadde selvsagt ikke noe ønske om å nekte noen testing», skriver Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen

Line Vold Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Vallerhjemmet i Bærum ble hardt rammet av mange dødsfall under det første koronautbruddet i vår. Bergens Tidende har skrevet om saken i flere artikler, både i nyhetssaker og leder 12. november.

Det er leit at mange mistet sine kjære, spesielt med tanke på at vi i etterkant ser at dødsfall kunne vært unngått dersom vi hadde visst det vi vet nå om smitten.

Diskusjoner om hva som kunne vært gjort annerledes under koronautbruddet i vår, er av det gode. Slik kan vi alle lære, og det er ny lærdom som gjør at vi endrer rådene våre deretter. Men det er feil at det ikke var mulig å teste sykehjemsbeboere med atypiske symptomer før i mai.

Sykehjemsbeboere ble allerede eksplisitt fremhevet i testkriteriene 13. mars. FHI tok da utgangspunkt i WHOs definisjon av et mistenkt tilfelle av covid-19: feber og tungpust eller hoste. FHI avvek imidlertid fra kravet om feber fordi dette symptomet kan mangle hos eldre; vi hadde dermed videre kriterier enn WHOs kriterier.

FHI hadde på dette tidspunktet ikke kunnskap som tilsa at for eksempel magesmerter var typiske symptomer på koronavirus-infeksjon. Men den 3. april endret vi avsnittet i koronaveilederen på fhi.no om symptomer til at magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré, og la til endring om smak- og luktesans som symptom.

Fra 13. april ble «eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle» lagt inn under testkriteriene, slik at også andre symptomer enn de typiske kunne føre til test.

Fra 20. april ble det lagt inn i testkriteriene fra FHI at sykehjemsbeboere skulle testes på vid indikasjon. Det betyr at leger kunne bruke skjønn og teste personer med andre symptomer enn de typiske symptomene som hoste, tungpustethet og feber.

Det stemmer ikke at testkriteriene ble endret 13. mai. Testkriteriene fra FHI ble ikke endret i perioden 7.–22. mai 2020.

Det som imidlertid er helt riktig, er at det sammenliknet med nå var store begrensninger i testkapasiteten i mars og april. Kommunene manglet testpinner, transportmedier, nok personlig beskyttelsesutstyr, analysemaskiner og reagenser.

Vi hadde selvsagt ikke noe ønske om å nekte noen testing, men om å forbeholde de testene som var tilgjengelige til det beste for pasientene og smittevernet. Da særlig grupper med størst risiko for alvorlig forløp og deres hjelpere.

FHI har vært i fortløpende dialog med landets kommune- og sykehjemsleger gjennom dette året og fått svært mange viktige innspill derfra, blant annet om behov for revisjon av eksisterende råd. I disse samtalene kom det frem at de første tilfellene av smitte inn i sykehjemmene var gått under radaren. Det er vi lei oss for.

Men vi kjenner oss ikke igjen i å ha gitt anbefalinger om at kun de med akutt luftveisinfeksjon skulle testes for koronavirus frem til 13. mai.