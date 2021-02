Takk, Høgre, for at de viser kvifor eg ikkje bør stemme på dykk

«Austlandspartiet» Ap sin ferjepakke er jo til ei gåvepakke til oss vestlendingar. Og så vil ikkje Høgre ha den!

Det er bra at Støre signaliserar at ferjebilletten i større grad er fellesskapet sitt ansvar, meiner innsendaren. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Oddvar Haugland Knarvik

Fire stortingsrepresentantar frå Høgre i Hordaland og Sogn og Fjordane skuldar Ap og Jonas G. Støre for å vere uærleg når han lovar å halvere ferjeprisane, og skriv mellom anna:

«I så fall går Aps modell i praksis ut på la deg sleppe litt rimelegare frå ferjeturen, berre for å ta inn att dei pengane du sparar, over skattesetelen. Eit gammalt politikartriks.»

Det undrar meg stort at desse fire politikarane ikkje har forstått kvifor dei sit på Stortinget. Er det ikkje nettopp for å avvege kva som skal betalast av fellesskapet (skattesetelen) og kva so skal betalast av den enkelte?

Er det eit «gammalt politikartriks» å fordele fellesskapet sine midlar?

Støre signaliserer tydeleg at ferjebilletten i støre grad er fellesskapet sitt ansvar, slik vegane er. Det er mildt sagt overraskande at vestlandspolitikarar motseier det! Det er ingen tvil om at Austlandet har eit himmelvidt betre utbygd vegnett enn Vestlandet.

Det er jo ein fantastisk gåvepakke når «austlandspartiet» Ap so tydeleg lanserer denne ferjepakken til oss vestlendingar, og indirekte ei erkjenning av at ferjestrekningar i stør(r)e grad må likestillast med veg. Og so protesterer desse Høgre-folkevalde frå ferjefylket Vestland!

Skam dykk! Men takk skal de likevel ha for å ha flagga Høgre sin politikk når det gjeld ferjebillettprisar. Det gjer meg enda tryggare i det valet eg skal delta i til hausten.