Det er altfor enkelt å hevde at utslippene vil gå ned bare vi innfører CO₂-avgift overalt.

CO₂-avgiften er ikke avgjørende for om folk kjøper elbil, skriver Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim. Her sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum under en valgvake. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Anne Beathe Tvinnereim 2. nestleder i Senterpartiet

Klimaavgifter er et effektivt virkemiddel når de er målrettede, men bør være differensierte. De skal tas i bruk der de kan bidra til grønn omstilling, men må ikke ramme blindt.

Dersom teknologien for fossilfrie løsninger er umoden, er det ikke fornuftig å øke avgiftene uten andre virkemidler. Dessuten må ikke en CO₂- avgift utformes slik at vi får karbonlekkasje til utlandet, men slik at industrien får insentiver til omstilling og økt konkurransekraft.

Det er dårlig klimapolitikk å gå fra norske produkter med lavt klimaavtrykk, til import av produkter med høyere klimaavtrykk. Klimatoll vil kunne bidra til å hindre dette. I EU utreder man det allerede, og Norge bør snarest følge etter.

Nøkkelordet for klimaavgiftene er differensiering. Næringer som omfattes av EUs klimakvotesystem bør neppe utsettes for mer pisk, men omstilles gjennom

støtteordninger.

Oljesektoren tåler en høy CO₂-avgift, samtidig som det kan gi viktige insentiver til omlegging. For ikke-kvotepliktig industri kan noe høyere avgifter øke insentivene til å bytte til grønnere alternativer, for eksempel å gå fra fossil til bioenergi eller strøm.

I landbruket må vi skille mellom fossile utslipp og biologiske utslipp. I flybransjen vil neppe økt avgift være hensiktsmessig, siden man alt har mange særnorske avgifter på CO₂.

Ett av problemene i debatten om CO₂-avgift, er at den alltid ender opp med å bare handle om privatbilismen. Selv om det finnes fullgode fornybare alternativer som også fungerer i distriktene, er ikke infrastrukturen på plass overalt og løsningene må modnes.

CO₂-avgiften er ikke avgjørende for om folk kjøper elbil. Det vet vi fra Sverige, der CO₂-avgiften er dobbelt så høy, men hvor det nesten ikke er elbiler på veiene. Det antydes at CO₂-avgiften sannsynligvis måtte opp mot 5000 kroner tonnet for å være utløsende.

Det er infrastrukturen, ikke avgiftene, som avgjør om folk i distriktene kan kjøpe el-bil, mener Anne Beathe Tvinnereim. Her en ladestasjon på Voss. Foto: Rune Sævig

CO₂-avgift gir omstilling der det ikke kreves stor utskifting av teknologi. Kreves det store investeringer, må avgiften være veldig høy for å være utløsende, langt høyere enn regjeringens forslag. Er det derimot bare driftskostnadene man må ta hensyn til, kan marginene flyttes med avgift.

Det er de biobaserte og fornybare næringene som vil ha mest å tjene på økt CO₂-avgift. Dette er næringer Sp vil heie frem. Men virkemiddelet må brukes klokt.

Senterpartiet er enig i forurenser betaler-prinsippet. I dagens partiprogram står det at «skatte- og avgiftssystemet er et viktig virkemiddel for å kutte klimautslipp. Skal man forurense, skal man betale. Men et «grønt skatteskifte» må være forutsigbart og koblet til andre tiltak som sikrer sosial og geografisk fordeling».

Representanter fra regjeringen får det til å høres ut som om forurenser betaler-prinsippet er en matematisk formel, og at en CO₂-avgift etter dette prinsippet er en flat avgift. Men i Norge har vi alltid justert avgiftspolitikken for å unngå urimelige utslag. I kraftkrevende industri har man kompensert CO₂-kostnader, og satsene har vært ulike for ulike næringer.

Parisavtalen ligger til grunn for norske forpliktelser på klima. I fjor la Norge frem sine nye klimamål til FN. Vi skal kutte minst 50 prosent innen 2030, med mål om 55 prosent. Dette stiller Sp seg bak.

Utfordringen er å finne de riktige virkemidlene for å nå målene. Der er uenigheten større. Klimakur 2019 kom med forslag til tiltak basert på et mål om 50 prosent kutt. I regjeringens nye klimamelding legger man 55 prosent kutt til grunn. Da må vi også konsekvensutrede hvordan de siste prosentene skal kuttes, og hva det betyr for det betyr for det norske samfunnet.