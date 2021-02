En gravlund med rusavhengige

Visjonen om et rusfritt samfunn har feilet. Aller verst har det gått utover brukerne.

Foto: Bård Bøe / Rune Sævig

Erlend Horn Finansbyråd (V)

Ane Breivik Venstres 2. kandidat til Stortinget i Hordaland

I 2019 døde 275 nordmenn av overdoser. Det tilsvarer en hel gravlund. En hel gravlund med mennesker som mistet sitt liv til rusen. De dør som kriminelle, utstøtte og marginaliserte.

Rus er farlig. Men det er farligst når det ikke behandles. Dessverre har norsk ruspolitikk lenge straffet med den ene hånden og tilbudt hjelp med den andre. Det har resultert i et system som gjør behandling og støtte vanskeligere. Et system som skader mer enn det hjelper.

Når dårlig funderte prinsipper gis forrang fremfor liv og helse, er det menneskeskjebner som lider som konsekvens. Straffeforfølgingen og stigmatiseringen av rusavhengige legger stein til byrden som allerede er til stede ved et rusproblem.

Med regjeringens rusreform vil bruk av narkotika fortsatt være forbudt, men ikke lenger straffbart. Nå kommer rusreformen til Stortinget. Om den vedtas, vil den markere et historisk retningsskifte i måten vi behandler rusproblemer på.

Foto: Marita Aarekol

Det er ennå uavklart om Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil stille seg bak grepene i rusreformen. Her i Bergen har vi gode erfaringer fra det ruspolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet.

Sammen med Arbeiderpartiet åpnet vi landets andre sprøyterom, slik at stoffer kan inntas på en tryggere og mer verdig måte. Sammen har vi etablert ambulante overdoseteam i kommunen vår og fremmet forslag om å tillate røyking i sprøyterom. Vi har forvandlet Bergen fra et ruspolitisk katastrofeområde til en bedre og mer inkluderende by for rusavhengige.

Arbeiderpartiet i Bergen har stått med oss i bresjen for en mer human ruspolitikk. Nå håper vi Arbeiderpartiets stortingsgruppe gjør det samme. Om noe, kan de gjøre en god reform bedre.