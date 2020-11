Vestlandet kan ta ei rolle på lik linje med Milano, Shanghai og California

Då treng vi meir samarbeid og langsiktig tenking.

Ole Øvretveit Dagleg leiar, Initiativ Vest

Er vi so opptekne av å vinne noregsmeisterskap at vi gløymer kva som skal til for å vinne OL-gull? Nyttar vi nok tid på å tenkje heilskapleg og langsiktig her på Vestlandet? Eller er vi so opptekne med å løysa dagens problem og utfordringar at vi mistar fokuset på «det store biletet»?

Vi meiner det er særskilt to gode grunnar til å etablere ei tankesmie med fotfeste på Vestlandet.

Verda og Vestlandet står ovanfor store omstillingar. Omstillingar som treff oss her i regionen hardare enn mange andre regionar. Samstundes er det vi her på Vestlandet som har nøklane til å løyse mange av desse utfordringane. Om Vestlandet skal lukkast må vi samarbeide meir.

Om vi lukkast, vil det vera bra for Noreg og verda. For vi har tilliten, kompetansen og naturressursane som skal til for å ta ei leiarrolle i den utviklinga verdssamfunnet no står ovanfor.

Det vert sagt at Noreg er eit lite land. Det er det ikkje. Norge er eit stort land, men med få folk. Vi forvaltar enorme område både til lands, og, ikkje minst til havs. Desse områda har husa ressursane som la grunnlaget for landet og velferda.

Nærleik til desse ressursane har gjort det mogeleg å utvikla verdsleiande kompetanse og næringsliv. Forvalta riktig og med tydeleg og felles satsing kan desse no skapa nye eventyr langs kysten. Slik vi ser dei er i ferd med å gjera.

Vi trur at ein av nøklane til å lukkast er at vi også her på Vestlandet utviklar miljø som har som si hovudoppgåve å fokusere på heilskapleg og langsiktig tenking. Det opplever vi også at dei vi har hatt møter med er samde i. Vi i Initiativ Vest skal bidra til dette gjennom å samle ressurspersonar og fagmiljø, og gjennom å løfte fram og utvikle stemmer frå heile regionen.

Vi trur det er bra for Vestlandet i seg sjølv, men vi trur også det vil vera bra for samfunnsdebatten i Noreg om vi får fleire stemmer og deltakarar som ikkje bur i og rundt Oslo.

Når vi no lanserer ei tankesmie med fotfeste på Vestlandet har vi peika på fire fokusområde som vi meiner vert særskilt viktige dersom vi skal lukkast med å fremje Vestlandet som ein leiande havregion internasjonalt. Vi skal arbeide med spørsmål knytt til makt og demokrati, infrastruktur og samfunn og vekst og velferd.

I tillegg skal vi samle unge vestlendingar på tvers av geografi, sektorar og miljø og gjeva desse eit fagleg opplegg der dei får innsyn i spørsmål knytt til dei andre fokusområda som vi arbeider med.

Kvifor er nettopp desse fokusområda viktige for å lukkast i framtida?

I ei verd som er i rask forandring, må samfunnet ikkje berre vera budd og kunne treffe kloke avgjersler. Vi må ha styrings- og avgjerslestrukturar som setter oss i stand til å handle tilstrekkeleg raskt.

Det sentrale austlandsområdet vert stadig meir sentralt i Norge. Med auka investeringar aukar og flyttestraumane mot Oslo og maktkonsentrasjonen vert sterkare. I desse dagar vedtek regjeringa bygging av nytt regjeringskvartal til 34 milliardar, og samstundes er det venta at det dyre Intercity-prosjektet vil verta endå dyrare enn planlagt.

Det er ikkje irrasjonelt at vi som samfunn investerer i hovudstadsregionen, men kanskje bør vi likevel no sjå på om den trenden og utviklinga vi er inne i, er til det beste for det norske samfunnet som heilskap?

Vi trur det vil vera bra å tenkje nytt og reise ein del debattar om korleis Noreg er organisert. Ser vi eit par tiår inn i framtida, vil den mange stader vera prega av lav befolkningsvekst og ei aldrande befolkning. Vil vi at det skal vera slik, eller er dette ein uønskt konsekvens av utviklinga vi har hatt?

Vi trekk ikkje til oss kompetanse og talent i tilstrekkeleg grad, og mange regionar i Noreg lid av at maktsenteret i Oslo trekk til seg dei unge, kloke hovuda. Då meiner vi at både Vestlandet og Noreg er tent med å stille oss spørsmål som: Er vi rigga på ein god nok måte til å utnytte dei fortrinna vi har i Noreg?

Har vi infrastrukturen som skal til for å leie an i det grøne skiftet? Samarbeider vi godt nok på tvers av fjordar, fjell og fylkesgrenser?

Vi i Initiativ Vest trur det ligg eit stort og uforløyst potensial i svara på desse spørsmåla. Om vi på Vestlandet lukkast med dette, vil det ha store positive konsekvensar for Vestlandet, for Noreg og for resten av verda. Det sentrale austlandsområdet må utviklast, men det må Vestlandet også.

Kanskje kan Vestlandet ta ei rolle som nummer 2-region på lik linje med det Milano, Shanghai og California er i sine land, med særskilt fokus på å utvikle Vestlandet som ein felles internasjonal havregion.

På den måten kan vi få alle dei som i dag kan vinne noregsmeisterskap til å vera del av eit lag som i framtida kan ta OL-gull!