Glimrende innlegg av Hermine (13)!

Det er lysår av modenhet mellom Hermine og guttene hun refererer til.

«Før ble gutter opplært til å vise kvinner respekt, til å være gentlemen», skriver Berit Strand Karlsen. Foto: Privat

Berit Strand Karlsen Bergen

Sjelden har jeg sett hvor stor forskjell det kan være på tenåringer, på guttegjeng-kulturen og jenter. Hermine Svortevik Oen, 13 år, hadde et aldeles glitrende innlegg i BT 6. april om hvordan guttegjenger trakasserte jenter verbalt.

Det er jo lysår forskjell på modenhet og sosial intelligens mellom henne og de guttene hun refererer til. Det er heldigvis ikke alle gutter som oppfører seg slik, men det er altfor mange. Før ble gutter opplært til å vise kvinner respekt, til å være gentlemen.

Kvinner trenger ikke i dag at mannen åpner dører for henne eller reiser seg når hun forlater restaurantbordet, men det er uhørt at hun skal risikere å være «avfallsbøtter for pisspreik» som Hermine så treffende uttrykte seg. Så jeg gjentar oppfordringen: Snakk med sønnen din; lær ham folkeskikk!