Er det hysjkultur å beskytte deg som pasient?

På leiarplass onsdag 31. mars skuldar BT Haukeland universitetssjukehus for å ha ein «hysjkultur». Det synest eg er urettferdig på vegner av Haukeland og alle mine kollegaer som i over eit år har stått i pandemien, skriv Eivind Hansen, administrerande direktør i Helse Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Eivind Hansen Administrerande direktør, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Er det hysjkultur å overhalde teieplikta – og ikkje gje ut helseinformasjon om ein ung, covidsmitta pasient på intensiven?

Er det hysjkultur å dagleg publisere kor mange koronasmitta vi har på sjukehuset – inkludert kor mange som ligg alvorleg sjuke på intensiven og kva aldersgruppe dei tilhøyrer?

Er det hysjkultur å publisere R-talet to gonger i veka, og kor mange laboratorieanalysar vi gjer og kor mange positive prøvar vi finn?

Er det hysjkultur at våre dyktige ekspertar, fagfolk og leiarar på dagtid, kveld og helg svarar BT sine journalistar på spørsmål om pandemien?

Er det hysjkultur å samanstille og kommentere tal og data som gjer god innsikt og forståing av utviklinga av pandemien?

Er det hysjkultur å invitere BT sine journalistar inn på intensivavdelinga – der dei aller sjukaste pasientane er?

På leiarplass onsdag 31. mars skuldar BT Haukeland universitetssjukehus for å ha ein «hysjkultur». Denne leiaren kjem kun dagar etter at sjefredaktør i BT, Frøy Gudbrandsen, skreiv ein e-post til oss der det står: «Det bør ikke være opp til de pårørende å gjøre avveiinger om befolkningens informasjons­behov.» I e-posten ber ho Haukeland universitetssjukehus gje ut pasientopplysingar om ein inneliggande pasient. Det har vi svart at vi ikkje gjer.

I ein svært krevjande situasjon for samfunnet, og ikkje minst for våre over 13.000 tilsette, vel altså BT å bruke leiarplass på å kritisere oss for å vere lukka. Det synest eg er urettferdig på vegner av Haukeland og alle mine kollegaer som i over eit år har stått i pandemien. BT veit særs god at mange av våre fagfolk, leiarar og tilsette på golvet har prioritert tid til å bidra med kunnskap om pandemien til media og andre.

BT vel i same leiar å dra fram ein enkeltepisode, frå ei enkeltsak, som eit døme på «hysjkultur». Denne episoden har vi beklaga – to gonger. BT har til og med laga eiga sak på denne beklaginga, likevel vel altså avisa å bruke denne saka som døme på at vi er lukka.

Vidare skriv BT på leiarplass: Gjennom koronapandemien har helseføretaket delt eit minimum av informasjon med innbyggarane. Slik har det vore vanskelegare å vite om ein har vore i kontakt med smitta personar og å sjå omfanget av og alvoret i pandemien lokalt. Eg meiner lista eg innleia med beviser det motsette. Vi har dagleg publisert tal på inneliggande pasientar og kor mange vi har på intensiv og kva aldersgruppe dei tilhøyrer. Kva ønskjer BT? Å vite kor sjuke dei er? Kva andre tilstandar dei har? Kor dei bur?

Det siste bringar meg tilbake til e-posten vi fekk frå sjefredaktøren i BT. Der skriv ho om pasienten som ligg innlagt hos oss, på intensiven, og er under 18 år: «I dette tilfellet mener vi befolkningen har et stort behov for å få vite om pasienten har en underliggende sykdom eller ikke.»

Til det kan eg svare: Som pasient på Haukeland universitetssjukehus kan du vere sikker på at dine personlege helseopplysningar er trygge. Vår praksis har støtte frå leiinga, frå fagfolk, frå Brukarutvalet og frå Personvernombodet på sjukehuset. Vi har og støtte frå alle sjukehusa på Vestlandet – inkludert eigaren vår Helse vest.

Vi har eit veldig tett og godt samarbeid med dei aller fleste presse­institusjonane i landet. Dette skal vi halde fram med. Vi er og skal vere opne og tilgjengelege, og dei som vil, skal få snakke med leiarar og fagfolk, få fakta og få statistikk, slik at flest mogeleg i landet vårt veit korleis vi og resten av samfunnet taklar pandemien.