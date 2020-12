Ytringsfrihetsdebatt rett i grøften

Hvorfor dreier debatten seg først og fremst om retten til å krenke og forhåne andre?

Det er ingen grunn til å gå på barrikadene for enda mer krenkelser, hets og hån, mener Torstein Dahle, tidligere bystyrerepresentant og leder i Rødt. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Torstein Dahle Rødt-medlem

8. mai 1981 var en stor dag for meg. Da skjedde det som jeg og mange andre organiserte homofile hadde kjempet for i årevis: Straffeloven paragraf 135a ble utvidet, slik at den skulle ramme «den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring» som rammet noen «på grunn deres homofile legning, leveform eller orientering». I den nye straffeloven finner vi en liknende bestemmelse i paragraf 185.

Var denne bestemmelsen en innskrenking av ytringsfriheten? Var vårt mål å stoppe kjeften på fordomsfulle mennesker? Nei, tvert imot. Vårt mål var å ramme dem som aggressivt og hatefullt angrep homofile som omsider våget å «komme ut av skapet».

Homodagene feires i 1983, to år etter at Straffeloven paragraf 135a ble utvidet til å ramme diskriminerende eller hatefulle ytringer mot homofile. Foto: Ole Christian Frenning (arkiv)

Det er det absolutte bunnmål for ytringsfrihet når du ikke engang våger å stå frem som den du er, fordi du frykter å bli stemplet, hetset og få juling – eller til og med bli drept, slik nynazistene som BT på lederplass i 2017 forsvarte ytringsfriheten til driver med. At det ikke er lov å gi folk juling eller drepe dem, er en mager trøst når man ligger blodig på bakken eller er blitt drept.

Hvorfor er mobbernes ytringsfrihet så mye viktigere enn mobbeofrenes ytringsfrihet?

Fordommer ville vi selvsagt ha frem i lyset, slik at vi kunne argumentere mot dem. Det var faktisk det vi brukte aller mest tid og krefter på: Å spre informasjon, få opp debatt om temaet, erstatte fordommer med kunnskap. Straffelovparagrafen var ment som et vern for utsatte grupper, ikke som et angrep på ytringsfriheten.

Kim Friele var en av dem som kjempet for å få utvide Straffeloven paragraf 135a, som generalsekretær i Det Norske Forbundet av 1948. Foto: Gidske Stark (arkiv)

Nå er det en stor debatt om ytringsfrihet. Det snakkes stadig om hvor viktig det er å forsvare ytringsfriheten. Gjelder engasjementet jøders redsel for at noen skal få vite at de er jøder, fargede menneskers redsel for å hevde sin rett på linje med alle andre, eller muslimers rett til å være muslimer uten å bli møtt med hets og hån? Nei, slett ikke.

Debatten gjelder hvor viktig det er at det skal være lov å skjelle ut jøder fordi de er jøder, si «jævla svarting» til fargede mennesker, eller håne og hetse muslimer. Det skal være «full ytringsfrihet».

Det absurde «høydepunktet» ble nådd da Nordiske Mediedager fikk mye kritikk fordi de i mai 2019 inviterte Steve Bannon. Kravet om at han ikke skulle inviteres, var liksom et angrep på ytringsfriheten. Å gi enda en mikrofon til høyreekstremisten Steve Bannon, som når som helst kan få millioner av mennesker i tale gjennom sine kontakter i medieverdenen, var veldig viktig for å få vite hva han står for og få stille ham noen antatt kritiske spørsmål. Som om man ikke kunne lese om det tusenvis av steder på nettet.

Hvorfor dreier ytringsfrihetsdebatten seg først og fremst om retten til å krenke, forhåne, tråkke ned på andre? Hvorfor er det så viktig å si fritt frem for dem som vil hetse andre til taushet?

Kritikken av invitasjonen av Steve Bannon til Nordiske Mediedager var ikke et angrep på ytringsfrihet, mener Dahle. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Poenget med straffelovens paragraf 185 er jo ikke å sette folk i fengsel for sine ytringer. Poenget er å markere grenser. Få dem som er mest utsatt for hets og hån til å føle seg litt tryggere – at det er de som har lovens vern på sin side. Det er ingen tvil om at denne paragrafen i straffeloven spilte en viktig rolle for at homofile skulle kunne bryte tausheten og redselen. Den har fremmet ytringsfriheten.

La oss kjempe for ytringsfriheten til dem som blir diskriminert, de undertrykte, de redde, de som hetses og forfølges!

Ingen grunn til å gå på barrikadene for enda mer krenkelser, hets og hån! Er det noe vi har mer enn nok av i verden akkurat nå, er det da virkelig det.