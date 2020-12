Du må mute!

Dette er det verste med de digitale møtene.

Karl Morten Bårdsen skriver om digitale jobbmøter, som har blitt hverdagen til mange i 2020. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Karl Morten Bårdsen Bergen

Digitale jobbmøter starter stort sett med en kakofoni av støy og skrapelyder idet folk tar på seg headset, puster inn i mikrofonen, setter på plass tastaturet og justerer stolen. Bare avbrutt av at noen forsøker å si «god morgen».

Møteleder blir til slutt tvunget til å rope ut et «de som ikke skal si noe, må mute!». Etter hvert som møtet skrider frem, er det på den andre siden ikke uvanlig å måtte rope ut beskjeder av typen: «Linda, du må unmute!»

De fysiske jobbmøtene har jo stort sett en mye hyggeligere innledning med den vanlige frasen: «Er det noen som vil ha kaffe?» Mye bedre. Dessuten var det ytterst sjelden at noen ble bedt om å tie stille.

Det verste med digitale møter er likevel mangelen på umiddelbar respons. Hvis man for eksempel forteller en eller annen vits for å lette på stemningen, så blir man bare møtt med stillhet fra de mutede kollegene. Hjernen går jo da automatisk i alarmberedskap med en gang.

Skal vedde på at dette med å tolke folk sine reaksjoner er noe vi har med oss fra steinalderen. Det kunne sikkert være direkte livsbevarende å tolke de andre som satt rundt leirbålet.

Jeg erfarte dette med manglende respons da jeg nylig ledet et digitalt møte med anslagsvis 80 deltakere. Jeg satt på hjemmekontor og startet med å fortelle hvordan katten vår hadde spolert det forrige møtet jeg deltok på. Reaksjonen fra tilhørerne var øredøvende stillhet. Ikke engang noen som unmutet et øyeblikk for å le høflig. Det var overhodet ingen reaksjon.

Resten av møtet var direkte ubehagelig, siden jeg ikke klarte å tenke på noe annet enn hvorvidt kattestoryen var dum eller kjedelig.

Mute-symbolet er blitt det viktigste arbeidsredskapet for dem som har digitale hjemmemøter. Foto: NTB/Shutterstock

Tilsvarende observerte jeg en katastrofal vits på et fysisk møte for noen år siden. Jeg deltok nemlig på et jobbintervju på arbeidsgiversiden av bordet. Møtet ble ledet av min leder den gang som het Tale. Hun ønsket den innkalte jobbsøkeren velkommen og fortalte deretter om organisasjonen og arbeidsoppgavene før hun avsluttet med: «Men nå har jeg snakket mye. Nå vil vi selvfølgelig høre om deg.».

Jobbsøkeren repliserte med: «Ja, det er vel derfor du heter Tale. Fordi du snakker så mye!»

Det ble helt stille på møterommet. I løpet av et par sekunder skjønte jobbsøkeren ganske sikkert at det er ikke lurt å gjøre narr av dem som intervjuer deg hvis du har lyst på ny jobb. Han la nemlig raskt til et «Neida, he he». Stemningen ble rett og slett litt klein resten av møtet. Han fikk ikke jobben, men fordelen er i det minste at han vet hvor det gikk galt.

Motsatt hvis jobbintervjuet hadde vært digitalt. Kanskje han hadde vært et stort spørsmålstegn: «Og så jeg som ga av meg selv fra første stund med vitser rett fra hjertet!»

